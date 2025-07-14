Военные после возвращения в Россию рассказывают, что, пока они были в украинском плену, для них было очень важно получать открытки от своих детей, а также письма от жены или матери. Об этом RTVI рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Когда они возвращаются, то чаще всего говорят, что самое ценное в посылках — это открыточка от ребенка. Письмо от жены или мамы — это греет, воодушевляет и вселяет веру в наших ребят, это самое главное. Мы планируем продолжить акцию взаимной передачи посылок для наших пленных», — сообщила она.

12 июля омбудсмен рассказала, что украинские военнопленные попросили у нее «дать им крестики и Библии». Она отметила, что их просьба была выполнена. Москалькова добавила, что если украинцы нуждаются в медицинской помощи, то они «стараются обратить внимание учреждений, где находятся эти люди, и оказать им эту помощь». Также она заявила, что Москва и Киев планируют новый двухсторонний обмен партией посылок для военнопленных от их близких, сейчас идут переговоры о том, что в них может быть.

Омбудсмен сообщила, что жители Курской области, которых захватили украинские военные и перевезли в Сумы, все еще находятся на территории Украины. Она выразила надежду, что заложники будут освобождены в соответствии с договоренностями и обещаниями, данными Киевом в рамках Стамбульского формата.

Москалькова напомнила, что ранее обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и Ватикану с просьбой помочь в ситуации, чтобы оказавшиеся в плену мирные россияне «могли вернуться к своим родным и близким».

«Постоянно держу связь с Международным комитетом Красного Креста. Они посещают наших граждан, посещают также наших людей и представители украинского омбудсмена. По данным, которые получены от Международного комитета Красного Креста, они обеспечены питанием, медикаментами, но это ничуть не снижает нашу тревогу и необходимость бороться за них», — сказала омбудсмен.

Она напомнила, что ранее президент России Владимир Путин поручил обратить особое внимание «на необходимость делать всё возможное для освобождения курян и возвращения их домой».

В результате переговоров в Стамбуле Россия и Украина пришли к соглашению об обмене пленными по принципу «тысяча на тысячу». С 9 июня Москва и Киев провели несколько этапов обмена пленными. Во всех случаях стороны не уточняли число переданных человек.

Стороны также обменялись молодыми военными до 25 лет, тяжелоранеными и тяжелобольными пленными, а также телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что после завершения процедур по обмену пленными в рамках стамбульских договоренностей «настанет очередь определиться» с датами проведения третьего раунда переговоров.

В марте Москалькова сообщила, что пожилая женщина и ее супруг вернулись в Россию из Украины. На украинско-белорусской границе представителей Москвы и Киева помогли им воссоединиться с семьей.