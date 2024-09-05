Представительство Европейского Союза в Грузии объявило о приостановке выдачи местным муниципалитетам грантов в рамках четырехлетнего проекта «Творческий компас Грузии», пишет Netgazeti.ge. По словам мэра города Цаленджиха Гии Харчилавы, это произошло из-за принятия в стране «российского законодательства».

Проект «Творческий компас Грузии» (CCG) реализуется совместно Евросоюзом и грузинским Институтом Гете для развития культуры, туризма и творческих индустрий. В рамках этого проекта 35 муниципалитетов Грузии получили гранты по €5 тыс.

«Основная цель проекта — улучшение социально-экономической среды страны посредством развития культуры и креативной индустрии в регионах Грузии. Для достижения этой цели проект работает в разных направлениях, а именно: выявление, укрепление и использование креативных ресурсов, развитие креативных пространств, создание возможностей финансирования, продвижение предпринимательства и углубление межотраслевого и международного сотрудничества. В проекте используется многогранный подход, который предполагает передачу финансирования на разные виды деятельности и разным заинтересованным сторонам», — поясняется на сайте CCG.

«Учитывая выводы, опубликованные Европейским советом 24 июня 2024 года о текущей политической ситуации в Грузии и ее влиянии на помощь ЕС, в рамках этого проекта предложение новой возможности гранта муниципалитету Грузии приостанавливается на данном этапе. CCG продолжит свою деятельность по устойчивой поддержке творческого и культурного сектора в регионах Грузии», — отметили в представительстве ЕС, уточнив, что высвободившиеся таким образом грантовые средства будут переданы другим адресатам.

«Муниципалитет получил грант, а из-за того, что правительство по-прежнему упорно одобряло российский закон, этот грант был отменен. Муниципалитет не имеет достаточного бюджета для реализации подобных проектов самостоятельно. Мы надеялись на этот грант, но остались без партнеров и друзей», — пожаловался Харчилава на брифинге, состоявшемся 2 сентября.

Он предположил, что другие муниципалитеты, которые также лишились европейских грантов, могут намеренно скрывать эту информацию от СМИ.

В июне 2024 года в Грузии вступил в силу закон об иностранных агентах. В 2023 году аналогичный законопроект был отозван из-за массовых протестов, но в мае 2024 года парламент Грузии принял его в третьем, окончательном чтении.

Рассмотрение документа вновь сопровождалось масштабными протестами и драками депутатов в парламенте, несколько раз протестные акции перерастали в столкновения с силовиками. При разгоне протестующих спецназ применял слезоточивый газ и водометы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, заявив, что он «по своему духу является российским законом», который противоречит «европейским стандартам» и мешает Грузии «на европейском пути». Свое вето она называла «символическим» и была убеждена, что парламент его преодолеет.

Однако парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов преодолел вето Зурабашвили. За принятие документа проголосовали 84 депутата, против — 4. Документ также поддержал комитет парламента по юридическим вопросам.

«Сложно понять». Как Запад и Россия отреагировали на грузинский закон об иноагентах

Евросоюз предупреждал Грузию, что принятие закона об иноагентах противоречит стремлению Тбилиси вступить в ЕС. После принятия документа ЕС выразил сожаление, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента и «проигнорировать подробные юридические аргументы Венецианской комиссии, ведущие к четкой рекомендации отменить этот закон».

Решение Грузии также осудили США. Официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга заявил, что действия Тбилиси и, в частности, правящей партии «Грузинская мечта», «отодвинули страну дальше от пути европейской интеграции и проигнорировали евроатлантические устремления грузинского народа». Он добавил, что Грузию ждут последствия и ответные меры со стороны ЕС и США.