Польские власти в 2022 году, вероятно, совершили махинации при закупке угля из Казахстана, Колумбии и Австралии на общую сумму более 1,3 млрд злотых ($370 млн). Об этом заявил глава МВД республики Марчин Кервиньский.

Речь идет о периоде, когда премьер-министром Польши был Матеуш Моравецкий. По словам министра внутренних дел, «угольная афера правительства Моравецкого» — это факт.

«На прошлой неделе Агентство стратегических резервов приняло решение направить в прокуратуру уведомление о возможности совершения преступления в связи с потерями огромного масштаба», — заявил Кервиньский. По его словам, в ближайшее время будут названы имена других лиц, которые могли быть причастны к этой схеме.

Министр напомнил, что в 2022 году на фоне эмбарго на российский уголь и резкого роста цен на него Моравецкий принял решение о закупке топлива за рубежом для снабжения частных домохозяйств. В итоге 54% из закупленных 750 тыс. тонн угля поступило из Казахстана, 31% — из Колумбии, 14% — из Австралии.

Однако позднее выяснилось, что закупленный уголь не отвечал установленным нормам. В декабре 2025 года RARS провело анализ пригодности залежавшегося на складах топлива и установило, что почти 40% из него — мелкая угольная крошка, не соответствующая никаким техническим условиям. По оценке экспертов, при продаже этого угля удастся выручить лишь около 300 млн злотых из потраченных средств. «Почти миллиард злотых может стать безвозвратной потерей для государственного бюджета», — подчеркнул Кервиньский.

Глава канцелярии премьер-министра Ян Грабец, в свою очередь, заявил, что энергетический кризис, как и пандемия до него, был использован для «мошенничества, масштабного присвоения денег и ограбления Польши». По его мнению, результатом стала «огромная неразбериха, последствия которой ощущаются до сих пор».

В сентябре 2022 года портал Polsatnews.pl писал, что энергокризис привел к тому, что в Польше выросло количество мошеннических схем, связанных с поставками угля. Например, жительница города Заверце (Силезское воеводство) рассказала, что одна из компаний привезла ей вместо топлива покрашенные камни. После этого проверкой занялись местная полиция и районная прокуратура.

Другой случай, связанный с мошенниками, произошел в городе Тарновске-Гуры: там 65-летний местный житель заказал уголь по выгодной цене через интернет у одной из фирм. После того как деньги были переведены, представители компании перестали выходить на связь.

Жительница одного из сел, находящегося недалеко от этого города, вместе со знакомыми заказала уголь у одного мужчины, с которым познакомилась в соцсетях. Получив предоплату, «поставщик» перестал отвечать на звонки и сообщения.