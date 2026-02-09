Катастрофа Ан-24 в Приамурье в июле прошлого года, когда погибли 48 человек, произошла из-за того, что экипаж и принимающий аэродром использовали разные показатели высоты полета. В результате самолет заходил на посадку на 600 м ниже необходимой высоты, врезался в кроны деревьев и столкнулся с землей, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Согласно документу, крушение стало следствием сочетания факторов, среди которых были как ошибки экипажа, так и авиадиспетчера.

МАК перечислил пять факторов, которые привели к катастрофе:

— экипаж был фактически не готов выполнять полеты на аэродромы, перешедшие на давление QNH, что привело к ошибкам в порядке использования значений давления (QNH/QFE) аэродрома Тында;

Как поясняет ТАСС, в авиации используются две системы для выставления высоты полета самолета: QFE — атмосферное давление на высоте аэродрома или на уровне входа на взлетно-посадочную полосу и QNH — атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере.

— диспетчер без запроса экипажа передал значения давления QNH, выраженного в миллиметрах ртутного столба;

— со стороны экипажа не было контроля за соответствием использовавшихся величин барометрического давления и значений заданных высот;

— на аэродроме Тында отсутствовала возможность инструментального контроля высоты полета диспетчером из-за неработоспособности оборудования вторичной радиолокации;

— экипаж отключил звуковую сигнализацию системы раннего предупреждения приближения к земле (СРППЗ).

В отчете стоит пометка, что эти факторы приведены вне зависимости от того, какие считаются более приоритетными.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» был задействован в регулярных коммерческих пассажирских перевозках. 24 июля 2025 года он выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында и разбился при заходе на посадку в Тынде Амурской области. На борту находились шесть членов экипажа и 42 пассажира, из которых 40 россиян, один гражданин Китая и один гражданин Беларуси. Никто из них не выжил. Самолет был разрушен при столкновении с землей и уничтожен возникшим пожаром.

На следующий день после катастрофы губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что основных версий происшествия две: техническая неисправность и ошибка пилотов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц (ч. 3 ст. 263 УК Рф).

Как выяснилось впоследствии, за месяц до катастрофы Ространснадзор по результатам проверки авиакомпании «Ангара» выявил множество нарушений, отстранив от полетов восемь воздушных судов ее авиапарка.

В конце июля Росавиация запретила «Ангаре» обслуживать авиатехнику, а с ноября — выполнять перевозку пассажиров. С тех пор авиакомпания занимается только транспортировкой персонала и грузов.