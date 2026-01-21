Северный флотский военный суд в Североморске приговорил к 13 годам лишения свободы Артемия Корюкова, который в сентябре 2025 года напал с ножом на сотрудников Архангельского техникума строительства и городского хозяйства. Об этом сообщает ТАСС 21 января.

Два года лишения свободы Корюков будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Его адвокат сообщил, что защита намерена обжаловать приговор.

Корюкова признали виновным в участии в террористической организации, а также покушении на убийство по мотиву идеологической ненависти и в связи с выполнением лицами общественного долга. Подсудимый признал свою вину.

По данным следствия, 29 сентября 2025 года Корюков «без надлежащего досмотра и беспрепятственно» прошел в техникум и нанес не менее трех ножевых ранений своему бывшему куратору своей группы. По пути к выходу он ранил в грудь социального педагога, которая преградила ему путь. Обеих пострадавших госпитализировали. Корюкова задержали учащиеся, которых он также пытался ударить ножом, и передали сотрудникам полиции. Суд отправил его в СИЗО.

Весной 2025 года Корюков по своей инициативе забрал документы из техникума, но не сдал студенческий билет. Он воспользовался им для прохода в учебное заведение в день нападения.

Сторона обвинения утверждала, что Корюков «разделял идеологию международной террористической организации, распространяя ее в интернете и среди своих однокурсников». Речь идет в том числе о видеоролике, в котором в компьютерной игре смоделировано нападение на техникум. По данным «Осторожно, новости», в 2024 году бывший студент опубликовал несколько видео с Minecraft-копией учебного заведения и «расстрелом» всех персонажей, которые встречаются на пути.

Телеграм-канал Baza писал, что за два часа до нападения Корюков опубликовал в своих соцсетях картинку с изображением стрелка и надписями «defend», «deny» и «depose» («отрицай», «защищай(ся)» и «свергай»), отсылающую к убийству генерального директора крупнейшей страховой компании США UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года.