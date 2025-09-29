Отчисленный студент архангельского техникума напал на сотрудников учебного заведения с ножом. Об этом пишет телеграм-канал «112».

Сообщается, что нападавшего зовут Артемий Корюков. По предварительным данным, он был отчислен из техникума строительства и экономики после второго курса после прошлой сессии. Утром 29 сентября он напал с холодным оружием на преподавателя русского языка и литературы, соцпедагога и студента. По предварительным данным, его остановили другие учащиеся техникума. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения. На место прибыли сотрудники полиции, нападавший задержан.

Отмечается, что пострадавшие входили в состав педагогического совета, который принял решение об отчислении 18-летнего студента. Социальный педагог Татьяна Винокурова предприняла неудачную попытку остановить Корюкова.

«Он сначала ударил ножом преподавателя русского, а потом когда убегал, его пытался остановить соцпедагог, и он его тоже пырнул ножом», — приводит слова одного из учащихся техникума Mash.

По словам собеседника Mash, «странного парня» заметили в перчатках и масках, когда тот шел по коридору техникума. Очевидцы прошли мимо, после чего услышали крики. Учащиеся догнали нападавшего на улице и разбили ему нос.

Новость дополняется.