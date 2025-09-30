Ломоносовский районный суд в Архангельске заключил под стражу отчисленного студента техникума строительства и городского хозяйства Артемия Корюкова, который 29 сентября напал на сотрудников учебного заведения с ножом. Об этом сообщает Следственный комитет по Архангельской области и НАО в Telegram-канале.

Корюков арестован на два месяца — до 28 ноября. Бывшего студента обвиняют в покушении на убийство четырех лиц (одного из них — из хулиганских побуждений, троих — в связи с выполнением общественного долга).

Заседание суда закрыли от журналистов по ходатайству обвиняемого и его адвоката, поскольку в суде оглашаются личные данные студента.

На допросе Корюков частично признал свою вину и рассказал, что совершил преступление из мести. По его словам, куратор группы не одобрила его учебный проект, в связи с чем у Корюкова образовалась задолженность.

Несмотря на это, студента перевели на второй курс, однако он так и не сдал «хвост» в срок и ушел в академический отпуск. Позже он продолжил обучение на первом курсе, но пропускал занятия и набрал задолженности еще по нескольким предметам.

Весной 2025 года Корюков по своей инициативе забрал документы из техникума, однако не сдал студенческий билет, которым и воспользовался в день нападения 29 сентября.

По данным следствия, молодой человек «без надлежащего досмотра беспрепятственно» прошел в техникум и нанес не менее трех ножевых ранений своему бывшему куратору. По пути к выходу он ранил в грудь соцпедагога, которая преградила ему путь. Корюкова задержали учащиеся, которых он тоже пытался ударить ножом, и передали сотрудникам полиции.

Пострадавшим женщинам своевременно оказали медицинскую помощь, сейчас они находятся в стабильном состоянии.

Baza писала, что за два часа до нападения человек Корюков опубликовал в своих соцсетях картинку с изображением стрелка и надписями «defend», «deny» и «depose» («отрицай», «защищай(ся)» и «свергай»), отсылающую к убийству генерального директора крупнейшей страховой компании США UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года.

По данным «Осторожно, новости», в 2024 году Корюков опубликовал несколько видео с Minecraft-копией своего техникума и «расстрелом» всех персонажей, которые встречаются на пути.

В отношении частной охранной организации, которая по контракту должна была обеспечивать безопасность в техникуме, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.