Военные базы, которые США планируют разместить в Гренландии, могут оказаться под американским суверенитетом. Такой формат контроля Вашингтона над страной в разговоре с «Лентой.ру» назвала политолог, доцент департамента зарубежного регионоведения, директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

По ее словам, президент США Дональд Трамп намерен строить военные базы на территории Гренландии по образцу военных объектов Великобритании на Кипре.

Речь идет о базах Акротири и Декелия, находящихся на юге и юго-востоке Кипра. Построенные в 1960 году, они находятся под суверенитетом Великобритании. Базы образуют заморскую территорию страны — находятся под ее контролем, но не входят в ее состав.

Политолог обратила внимание, что на данный момент глава Белого дома, вероятно, отказался от силового решения вопроса. По словам Стрельниковой, Трамп стремится расширить Договор об обороне Гренландии 1951 года, закрепляющий за США право размещать военные объекты, строить на острове базы и перебрасывать на него войска, не внося арендную плату.

Сейчас на острове располагается только одна американская военная база — Питуффик. Там находятся около 200 военнослужащих ВВС и Космических сил США. Одна из основных задач объекта — управление системой раннего обнаружения пусков баллистических ракет.

В конце января Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Вашингтон стремится к тому, чтобы переписать оборонное соглашение с Даней от 1951 года. Среди прочего, документ закрепляет суверенитет Дании над островом, а также обязывает США «консультироваться с Данией и Гренландией» и ставить их в известность, прежде чем вносить какие-либо изменения, касающиеся военных объектов США.

Ключевым пунктом для участников переговоров по Гренландии, стремящихся выполнить требования Трампа, собеседники издания называют отмену любых ограничений, прописанных в документе. При этом детали обсуждений до сих пор остаются неизвестными. Позиция Дании и Гренландии по предлагаемым изменениям также не разглашается.

21 января американский президент провел переговоры с главой НАТО Марком Рютте. По итогам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп объявил, что стороны сформировали основу для будущего соглашения по всему Арктическому региону, однако деталей не привел. Глава Белого дома добавил, что отменит пошлины в 10% против восьми стран ЕС, которые выступали против присоединения Гренландии к США.

Источники The Telegraph утверждали, что в переговорах Трампа и Рютте не шло речи о прямой продаже Гренландии США. По их словам, озвученная в Давосе схема может позволить Вашингтону установить суверенный контроль над военными объектами в ряде регионов острова.