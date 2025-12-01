Регулярные удары по украинским портам могут снизить число атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи безэкипажных катеров (БЭК) и обезопасить морскую нефтегазовую инфраструктуру России. Такое мнение высказал в разговоре с Инфо24 военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он признал, что полностью обезопасить российскую нефтегазовую инфраструктуру от ударов БЭК пока не удается. Причина заключается в том, что большая часть морских беспилотников запускается с коммерческих судов, которые действуют в интересах Киева. Поэтому необходимо и дальше наносить удары по портам Украины, чтобы разгрузиться в них было невозможно, добавил эксперт.

«Кроме того, такие удары позволят не только сократить количество атак со стороны украинских безэкипажных катеров, но и полностью остановить поставки оружия и боеприпасов на Украину по морю», — сообщил Дандыкин.

Так эксперт отреагировал на атаку ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске 29 ноября. Он согласился со словами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что это «вопиющий» случай. Кроме того, Дандыкин предположил, что к удару причастны Великобритания и страны ЕС.

Каспийский трубопроводный консорциум — международный нефтетранспортный проект, в котором участвуют Россия, Казахстан, США и ряд стран Европы. Он соединяет месторождения нефти в Казахстане и морской терминал в Новороссийске, являясь основным маршрутом экспорта казахской нефти.

«В ответ на протест Казахстана, который тоже является участником КТК, в Киеве заявили: «Мы вас не трогаем и не обижаем, поэтому успокойтесь». Точно так же Украина издевалась над Венгрией после ударов по нефтепроводу “Дружба”», — отметил собеседник Инфо24.

Эксперт подчеркнул, что обеспечить безопасность объектов нефтегазовой инфраструктуры от атак морских беспилотников можно лишь за счет превентивных ударов по ключевым портам Украины.

В 2025 году инфраструктуру КТК неоднократно атаковали. В феврале и марте БПЛА ударили по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская». Функционировать снова она смогла лишь в марте. В сентябре после атаки беспилотников по офису компании в Новороссийске пострадали два сотрудника.

25 ноября повреждения в результате атаки получил административный корпус морского терминала КТК, что привело к временным приостановкам грузовых операций у причалов консорциума. Позднее терминал КТК возобновил работу.

Один из трех причалов КТК в районе Новороссийска был атакован БЭК в ночь на 29 ноября. В пресс-службе компании уточнили, что причальное устройство КТК ВПУ-2 получило существенные повреждения, а дальнейшая его эксплуатация невозможна. По оценкам экспертов, потери Казахстана от удара составляют не менее $1,5 млрд, что сопоставимо с годовым бюджетом Астаны или Алматы.