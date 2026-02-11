Привычка окунаться в сугроб или ледяную купель после бани может спровоцировать инсульт или инфаркт, сообщил «Ленте.ру» главврач сети клиник «Стратегия здоровья», терапевт Дмитрий Демидик.

Он объяснил, что перепад температур — серьезный стресс для организма человека вне зависимости от его физической подготовки.

«Для обычного любителя или при проблемах со здоровьем это потенциально опасное занятие», — отметил специалист.

Во время пребывания в бане сосуды расширяются, давление падает, пульс ускоряется и усиливается потоотделение. Все это способно вызвать легкое обезвоживание, из-за которого сгущается кровь и возрастает риск образования тромбов, пояснил врач.

При погружении в ледяную воду после парной телу приходится резко переходить от перегрева к сильному холоду. Такая нагрузка может вызвать тяжелые последствия — коронарный спазм, приступы ишемической болезни сердца, выраженные аритмии, инфаркт и инсульт, предупредил собеседник издания.

Еще одним опасным последствием Демидик назвал спазм дыхательных путей, способный привести к дезориентации и даже потере сознания. Это случается, когда человек при резком нырянии в купель делает вдох и замирает, не успевая выдохнуть.

