Самой опасной закуской к алкогольным напиткам считается маринованная пища, в том числе соленые огурцы, помидоры и грибы, а также жареное мясо. Об этом биолог Ирина Лялина рассказала «Ленте.ру».

По ее словам, пища с высоким содержанием соли провоцирует обезвоживание, ухудшая состояние организма при алкогольной интоксикации и повышая нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В таких продуктах есть уксусная кислота, которая раздражает слизистую оболочку желудка и повышает негативное воздействие этанола, отметила специалист.

«Алкоголь сам по себе тяжело перерабатывается печенью, а соль дополнительно нагружает этот орган. Так же себя ведут и свежие помидоры. Органические кислоты томатов раздражают слизистую желудка, что может вызвать вздутие и несварение», — пояснила она.

Переработанные же томаты, например, томатный сок, не так вредны для организма, заметила биолог.

Лялина обратила внимание и на жареную пищу — сало, копчености и шашлык. Она подчеркнула, что они замедляют пищеварение и усиливают нагрузку на печень, что в сочетании с алкоголем в два раза сильнее бьет по организму. Эксперт отметила, что жареное мясо продлевает токсичное воздействие спиртного, дополнительно нагружая желудок и желчный пузырь.

Вместе с этим биолог рассказала, что есть шоколад и конфеты одновременно с употреблением алкоголя также не стоит. По ее словам, такая закуска сильно бьет по поджелудочной железе.

«Алкоголь сам по себе вызывает спазмы, а шоколад (даже горький) вдобавок блокирует некоторые желчные протоки, нарушая пищеварение», — предупредила она.

Колбасы и консервы, которыми часто закусывают алкоголь, содержат нитриты и другие химические добавки, способствующие образованию канцерогенов (вещества, повышающие риск развития злокачественных клеток), отмечает Лялина. Она предупредила и об опасности употребления острой пищи вместе со спиртным: в таком случае повышается риск ожога стенок слизистой желудка и пищевода, а также притока крови к кишечнику.

Ранее врач Вера Сережкина рассказала об опасности смешивания разных спиртных напитков, отметив, что безопасной дозы алкоголя не существует. Она также предупредила и о вредном миксе спиртного и газировки.

По словам медика, содержащийся в ней углекислый газ работает как ускоритель: этанол быстро смешивается с кровью, нанося сильный удар по органам детоксикации и сердечно-сосудистой системе.