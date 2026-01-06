Самый вредный вариант употребления алкоголя — это смешивание разных спиртных напитков. Об этом «Ленте.ру» сообщила врач Вера Сережина. Она добавила, что безопасных доз спиртного не существует.

«Для кого-то даже один бокал вина или шампанского становится серьезной нагрузкой для печени», — подчеркнула эксперт.

Особенно губительны для печени и поджелудочной железы миксы из крепкого алкоголя с газировкой, сообщила Сережина.

Собеседница издания объяснила, что углекислый газ работает как ускоритель: этанол моментально всасывается в кровь и в большей концентрации бьет по органам детоксикации и сердечно-сосудистой системе.

Проблема, продолжила специалист, усугубляется тем, что разные напитки содержат конгенеры — сопутствующие вещества, которые организм перерабатывает по-разному: «При смешивании напитков нагрузка на ферментные системы печени возрастает многократно, и она может не справиться с детоксикацией».

По словам эксперта, токсичны даже слабоалкогольные напитки, если их мешать или пить много.

Чтобы хоть немного снизить вред, медик советует придерживаться трех правил: выбирать один тип напитка, пить умеренно и обязательно закусывать. Такой подход, по ее словам, дает печени шанс переработать токсины без критических перегрузок.

6 января главный нарколог Свердловской области Антон Поддубный в разговоре с 66.ru заявил, что самую большую опасность представляют не явные алкоголики, а внешне благополучные люди, которые пьют «понемногу» ежедневно в течение длительного времени — от месяца до года — «в небольших дозах, которые позволяют ему с утра быть условно нормальным».

«Вот это самое страшное, что мы сейчас наблюдаем. <…> Эти люди не считают себя алкоголиками. Потому что уверены: алкоголик — это тот, кто под забором валяется и не работает. А он-то работает, ездит за рулем, водит детей в школу», — отметил он.

По словам Поддубного, чаще всего это мужчины трудоспособного возраста, которые в итоге умирают в относительно молодом возрасте от алкогольной кардиомиопатии и цирроза печени.

«Когда врач рекомендует снизить алкоголь или обратиться к наркологу, такие люди не приходят к нам. Потому что не считают себя алкоголиками», — добавил нарколог.

В Свердловской области, как отмечается в статье, потребление алкоголя на душу населения выше среднероссийского, и Поддубный заявил, что считает необходимым ввести ограничения на продажу спиртного, уточнив, что речь идет о мерах, которые усложнят импульсивную покупку. Убрать «островки» с алкоголем и закусками у входа в магазины, сократить часы продажи, переместить бутылки в дальний угол зала — все это должно создать психологический барьер для тех, кто зашел за хлебом, а вышел с пивом, убежден врач.