Подъем уровня Мирового океана, который вызван потеплением, до конца века может угрожать затоплением прибрежным районам Санкт-Петербурга, южной части Ростова-на-Дону, Азову и Находке. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

По словам эксперта, под угрозой также могут оказаться прибрежная часть Керчи, станицы на севере Кубани и часть Адлера. В северо-западном регионе России затопленными могут быть часть Кронштадта и Сестрорецк. Кроме того, затопление угрожает поселку Варандей в Ненецком автономном округе, Нарьян-Мару и Салехарду.

«Дальневосточном регионе проблемы из-за повышения уровня моря могут возникнуть в порту Находка», — сказал Сапожников.

По его словам, воды Мирового океана к 2100 году поднимутся на 0,3-0,65 м. К 2300 году подъем воды может составить до 5,6 метра.

Океанолог отметил, что пока можно говорить лишь о смоделированных на основе существующих трендов сценариях. Сапожников добавил, что стоит рассматривать эти сценарии в качестве предварительных расчетов.

В январе ученые из Редингского университета опубликовали исследование, в котором говорилось, что поверхность Мирового океана теплеет в четыре раза быстрее, чем в конце 1980-х годов. По словам экспертов, температура океанов растет со скоростью 0,27 °C в десятилетие, тогда как 40 лет назад этот показатель составлял 0,06 °C.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) также сообщала, что как минимум один год из предстоящих пяти до 2029-го включительно грозит стать самым жарким за всю историю наблюдений — вероятность этого составляет 80%. ВМО напомнила, что за последние два прогноз по среднему потеплению ухудшился. Так, в 2023 году вероятность того, что в течение пяти лет потепление превысит 1,5 градуса, составляла лишь 32%, в 2024-м возросла до 47%, а в докладе этого года ее оценили уже в 70%.