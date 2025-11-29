Советник генпрокурора России Наталья Поклонская в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI объяснила, почему назвала букву Z символом горя.

Весной 2022 года Поклонская в интервью назвала перегибами изображение буквы Z на пасхальных куличах и заявила, что эта буква символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины из-за гибели военнослужащих.

Поклонская утверждает, что ее слова вырезали из контекста, она говорила про неуместность буквы Z «на религиозных культовых предметах».

«Но я здесь не права. Мое ли дело указывать, какие символы будут изображаться на пасхальных этих куличах? Это дело патриарха. Это не мое дело», — отметила собеседница RTVI.

Она также рассказала, что ночью перед тем интервью занималась возвращением из украинского плена крымского летчика, который получил ожоги 80% тела.

«Я всю ночь не спала, мы всю ночь этими вопросами [занимались]. Слезы, вот эта трагедия, эмоционально у меня такой наплыв, и поэтому я так и сказала по поводу трагедии», — пояснила Поклонская.

Она заявила, что для российских военнослужащих буква Z — символ их героизма. «Эта буква, плюс ко всему, еще и не только трагедия для родных [погибших], но также символ героизма для других. Поэтому не все так однозначно», — добавила Поклонская.

Она также отрицает, что из-за своих заявлений перестала работать в Россотрудничестве. «Мне предложили вернуться в прокуратуру, на что я сказала: да, я с радостью. Прокуратура — это моя среда, я там дома», — заключила Поклонская.