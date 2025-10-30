В районе Минской петли, где в сентябре пропала семья Усольцевых, в 2019 году исчез опытный ориентировщик Владимир Шатыгин. Life.ru пишет, что за шесть лет его так и не удалось найти.

Шатыгин — кавалер ордена Мужества, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, обладатель разряда мастера спорта по спортивному ориентированию — много раз ходил в походы по тайге.

Он пропал в конце августа 2019 года, собирая с четырьмя друзьями ягоды в лесной местности у поселка Мина Партизанского района Красноярского края. В лесу группа разошлась по сторонам, и в итоге к машине вернулись все, кроме Шатыгина. Друзья пытались искать его сами, но безрезультатно.

На следующий день к поискам подключили сотрудников МЧС, кинологов, волонтеров и родственников пропавшего, но и в таком составе найти мужчину не удалось.

При себе у Шатыгина, одетого в камуфляжный костюм и резиновые сапоги, было немного грибов, которые он собрал, спички и, вероятно, охотничий нож.

По данным SHOT, через несколько дней после исчезновения Шатыгина группа рыбаков столкнулась с раненым мужчиной, который вышел из леса и попросил забинтовать его.

«Услышав выстрелы издалека, сказал: “Это мои пацаны меня потеряли”, — и ушел обратно в тайгу», — рассказали очевидцы.

По словам сына Шатыгина Александра, описанные ими приметы раненого позволяют предположить, что это был его отец. Рыбаки дали ему теплую одежду и набор продуктов, после чего мужчина вновь скрылся в лесу.

«Люди, которые до сих пор не в курсе, в очередной раз его отпустили», — писал в своих соцсетях Александр.

Он предположил, что у отца мог случиться микроинсульт или возникнуть другая проблема со здоровьем, которая лишила его памяти и помешала осознать свои действия.

Первые недели после пропажи Александр и его младший брат Алексей регулярно выезжали в лес на поиски отца. Иногда к ним подключались и большие группы волонтеров по 70-120 человек. Они осматривали лесные избушки и оставляли в них одинаковый набор — теплое одеяло, сухпаек и записку «Никуда не уходи, жди здесь».

Поиски продолжались несколько месяцев, однако мужчину, ни его следы так и не смогли найти. Александр Шатыгин сетовал, что поисковые группы слишком маленькие — в операции должны регулярно участвовать не менее 100 человек. Зону обследования, по его словам, следовало расширить до 640 кв. км, так как Владимир мог уйти «в любое место».

Поиски были прекращены в середине ноября 2019 года, когда на улице сильно похолодало. Комментируя недавно пропажу семьи Усольцевых, сын Шатыгина говорил, что их история выглядит «необычно», но с неопытными людьми в тайге могло случиться «что угодно».

23 октября телеграм-каналы писали, что в 10 километрах от места исчезновения Усольцевых пропал рыбак. Позже в МВД по Красноярскому краю сообщили, что на самом деле участки поисков находятся на расстоянии 60 км друг от друга.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью после отдыха на турбазе отправились в небольшой поход к горному хребту Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. С 28 сентября они не выходили на связь, сигнал с телефона Сергея спасатели зафиксировали в тот же день.

Активная фаза поиска завершилась 12 октября — за 11 дней спасатели обошли не менее 4,5 тыс. км лесных дорог. 24 октября поисковой отряд прочесал еще 6 кв. км леса. В Сети обсуждали разные версии пропажи семьи — от намеренного исчезновения до нападения маньяка.

В СУ СКР по региону сообщили, что не нашли никаких признаков того, что Усольцевы собирались за рубеж. Представитель ведомства Юлия Арбузова уточнила, что наиболее вероятной версией пропажи следствие рассматривает несчастный случай.