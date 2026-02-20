Искать «завидных холостяков» в прибыльных отраслях вполне естественно, но выбирать партнера только по модной профессии все же не стоит. Таким мнением в беседе с RTVI поделилась «главная сваха России», телеведущая Роза Сябитова. Она отметила, что востребованные сегодня специальности через десять лет могут потерять актуальность, как в свое время «свинарка и пастух», образ которых активно романтизировали в 1960—70-е годы.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру» сообщила, что россиянки стали чаще искать себе партнера, ориентируясь на ту сферу, где он работает. Нефтегазовую отрасль назвали 44% опрошенных, IT и телеком — 40%, банки и финансы — 27%. В топ также вошли строительство (29%), недвижимость (22%) и юриспруденция (21%). Главный критерий привлекательности отрасли очевиден: 63% респонденток указали на высокий доход, 38% — на карьерные перспективы, 29% — на престиж профессии.

Сябитова заявила RTVI, что в целом ориентацию на доход она считает вполне естественной, но стоит учитывать, что в нефтяной отрасли есть большая разница между бурильщиком на вахте и топ-менеджером.

«Когда вы определяете отрасль, там есть градация. Это очень важно, потому что большинство женщин, это их природа, выбирают мужчину, который выглядит и является состоятельным, плюс обладает бойцовскими качествами. Меня на программе “Давай поженимся” все время ругают, что я про деньги. Да, “про деньги” — это базовая основа. А про любовь потом поговорим. Поэтому этот момент достаточно важный, ведь если речь идет о руководящих должностях, то они, мне кажется, в любой профессии получают в разы больше. Плюс, раз он стал руководителем, значит, бойцовские качества в нем присутствуют», — пояснила она.

Однако выбирать партнера по модной профессии Сябитова категорически не советует. По ее словам, востребованные сегодня специальности через десять лет могут потерять актуальность.

«Если ориентироваться на модные специальности, то в наше время, если вспомнить, это 60-70-е [XX века], когда я родилась, это были свинарки и пастухи. Потому что была популяризация этих профессий. И, кстати, сантехник во все времена получал очень много, если он не пил только. Поэтому ориентироваться на модные профессии, потому что у них зарплата сейчас высокая, я бы не стала для выбора партнера. Как моя бабушка всегда говорила мне: “Жить будешь с характером, а не с личными особенностями” — чувством юмора и тому подобным. Это и сейчас не потеряло смысла», — поделилась собеседница RTVI.

Сябитова подчеркнула, что полагаться только на высокий доход партнера так же ненадежно, как и надеяться, что свадьба, сыгранная в красивую дату (например, 08.08.2008), станет «гарантией счастья на долгие годы».

«Выбирать [жениха] по тому критерию, что его профессия сейчас модная, — это глупость какая-то. Через лет 10 она будет не так востребована, как это было в свое время с пастухами и свинарками. Если девочки так выбирают [себе партнера], то мне их искренне жаль, правда», — добавила телеведущая.

Отвечая на вопрос, не свидетельствует ли подобный подход об инфантилизме, Сябитова заметила, что инфантильного человека приучать к этому не нужно — он таков по природе.

Поколение зумеров (1997—2010 годов рождения), по ее наблюдениям, живет в «эпоху тревожности», боится ответственности и избегает четких определений.

«У меня самой сейчас стало появляться уже третье поколение клиентов, я сама бабушка. Так вот. Выросло такое поколение, которое боится ответственности, у них все неопределенно, они придумывают разные названия, полутона. Почему? Потому что боятся принимать ответственность. Ну да, они вот такие. С этим есть проблемы у них — и с работой, и с налаживанием личной жизни. <…> Поколение такое. И они проходят свой жизненный опыт. Но в любом случае ошибки все равно все те же будут, что у их мам, что у их бабушек. Гаджеты или в пещере с кувалдой — суть одна и та же. Человеческая природа едина во все времена», — констатировала собеседница RTVI.

На вопрос о том, как все-таки правильно искать своего человека, Сябитова ответила, что универсального рецепта нет: кому-то нужны активные, а кому-то — наоборот. Она рассказала, что своим клиентам всегда задает один вопрос: зачем им нужен партнер? Ответ на него, по ее словам, и определяет все остальное.

«Почему такой вопрос? Потому что, как моя бабушка опять же говорила — это женская мудрость, передающаяся из поколения в поколение: “Хотите сытых дней больше — счастливых будет меньше”. И наоборот. Что имеется в виду? Если вы хотите жить дорого-богато, то вы выходите замуж за человека, который будет очень много работать. Но это значит, что ваши дети не увидят папу на утреннике, или он не сможет поиграть в футбол с сыном, потому что он работает, у него конференции и так далее. Соответственно, вы будете жить хорошо и отдыхать на Мальдивах много раз, но без супруга, поэтому счастливых дней будет меньше», — пояснила «главная сваха России».

Если же важнее совместная жизнь, то стоит быть готовой к тому, что «сытых дней» будет меньше, добавила Сябитова.