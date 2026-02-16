В ноябре 2025 года среднемесячную зарплату свыше 100 тыс. рублей зафиксировали в 15 регионах России, тогда как год назад их было всего 12. Об этом сообщает РИА Новости.

Самые высокие заработки зафиксированы в Магаданской области и на Чукотке — 244 тыс. и 212 тыс. рублей соответственно. Немного уступает Москва с уровнем 171,3 тыс. рублей, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, где доход достигает 158 тыс. рублей.

Следом в списке идут:

Якутия — 139,6 тыс. рублей;

Сахалин — 139 тыс. рублей;

Камчатка — 137,3 тыс. рублей;

Ненецкий автономный округ 134,7 тыс. рублей;

Ханты-Мансийский автономный округ — 120,3 тыс. рублей.

Около 120 тыс. рублей в среднем к концу осени получали жители Мурманской области. До отметки 116 тыс. рублей поднялись доходы в Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Красноярский и Забайкальский края, а также Амурская область впервые вошли в данный рейтинг — год назад средний заработок в этих субъектах превышал лишь 103 тыс. рублей.

В среднем по России к концу осени показатель зарплат достиг 98,2 тыс. рублей против 86,4 тыс. годом ранее. Подсчеты велись по начисленной зарплате до удержания налогов с учетом премиальных выплат. В статистику включены все работники, в том числе получающие очень крупные суммы, уточнило агентство.

Ранее РИА Новости опубликовало список регионов России со средней зарплатой более 200 тыс. рублей. В него вошли Магаданская область (244 тыс. рублей) и Чукотка (212 тыс. рублей).

До этого агентство, ссылаясь на данные сервиса hh.ru, назвало самые высокооплачиваемые специальности в России. В перечне оказались сварщики с доходом 267 тыс. рублей, дата-сайентисты (250 тыс. рублей) и DevOps-инженеры (216 тыс. рублей).

Также в числе прибыльных направлений были отмечены агенты по недвижимости с заработком 203 тыс. рублей и геологи, получающие 197 тыс. рублей.