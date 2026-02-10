Средняя зарплата российских врачей — 60-80 тыс. рублей, следует из опроса, проведенного сообществом «Врачи РФ» (есть в распоряжении RTVI). В опросе приняли участие 1622 врача различных специальностей со всей России. Ранее руководитель Федерального фонда ОМС (ФОМС) Илья Баланин заявил на заседании в Госдуме, что в 2025 году средняя зарплата в государственных медучреждениях достигла 147 тыс. рублей.

Только 0,8% опрошенных заявили, что получают зарплату на уровне, названном Ильей Баланиным общероссийским — в районе 147 тыс. рублей. Почти половина из них работает в Москве или Московской области.

Наибольшее число опрошенных врачей — почти четверть — сообщили, что их средняя зарплата составляет от 60 до 80 тыс. рублей в месяц. 22% утверждают, что в месяц зарабатывает от 40 до 60 тыс. рублей, еще 21,5% сообщают о средней зарплате в 80-100 тыс. рублей.

От 100 до 120 тыс. рублей в месяц получает только 11% опрошенных, от 120 до 140 тыс. — 5%, от 150 до 200 тыс. — 4,75%. Причем порядка трети всех, сообщивших о зарплатах более 120 тыс. рублей, работают в Москве и Московской области, обратил внимание RTVI.

6% опрошенных сообщили, что их месячная зарплата составляет 20-40 тыс. рублей.

Доля респондентов, рассказавших о самых больших (более 500 тыс. рублей), как и о самых маленьких (менее 20 тыс. рублей) зарплатах не превышает 1%.

Ранее глава ФОМС Илья Баланин отчитался на заседании комитета Госдумы по охране здоровья о том, что среднемесячная зарплата врачей в медицинских учреждениях, которые работают с деньгами ОМС, составила 147 тыс. рублей в 2025 году. Средний медперсонал, по данным Баланина, получает в среднем 71 230 рублей, а младший медперсонал — 60 460 рублей.

По данным Росстата, средняя зарплата в российском здравоохранении летом 2025 года составляла 87 012 руб. Повышение зарплат работников бюджетных организаций, в том числе медикам, предусмотрено майскими указами президента. В январе 2026 года стало известно, что Росстат прекратил публикацию статистической отчетности о выполнении этих приказов.