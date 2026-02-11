В январе сварщики и программисты с зарплатами от 200 тыс. рублей стали самыми высокооплачиваемыми профессиями в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса hh.ru.

Так, предлагаемая зарплата в вакансиях сварщиков достигла 267 тыс. рублей, у дата-сайентистов — 250 тыс. рублей, а у DevOps-инженеров — 216 тыс. рублей, сообщила директор по исследованиям сервиса Мария Игнатова.

Кроме того, в перечень прибыльных специальностей вошли агенты по недвижимости с окладом 203 тыс. рублей и геологи с зарплатой 197 тыс. рублей.

Как отметила эксперт, предложения для этих специалистов в среднем в 2,5-3 раза превышают общероссийский уровень — в январе средняя предлагаемая зарплата составила 81 тыс. рублей.

По словам Игнатовой, наиболее высокие доходы обычно предлагают представителям дефицитных профессий, а также тем, кто трудится вахтовым методом или работает в сложных климатических условиях.

В январе соискателям предложили около 160 тыс. вакансий с оплатой выше 200 тыс. рублей. Это на 109% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, подвела итог директор по исследованиям.

Сварщики уже неоднократно входили в число самых востребованных профессий в России. Так, по данным исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», 65% работодателей назвали их и электриков наиболее дефицитными рабочими специальностями.

Ранее «Постньюс» со ссылкой на SuperJob сообщил, что самой высокооплачиваемой профессией стали стоматологи-ортопеды. В Москве их максимальный доход вырос до 750 тыс. рублей в месяц.

Медианная зарплата врачей этой специализации составила 330 тыс. рублей. Предельный доход стоматологов-терапевтов, по сведениям сервиса, достигает 500 тыс. рублей, а средний показатель равен 195 тыс. рублей.

В SuperJob отмечают, что в регионах стоматологи зарабатывают «не меньше», а в некоторых городах уровень оплаты труда иногда выше московского. К примеру, в Мончегорске Мурманской области размещена вакансия стоматолога-хирурга-имплантолога с зарплатой до 650 тыс. рублей.