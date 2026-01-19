В 2026 году сварщики, электрики и инженеры стали наиболее востребованными профессиями в России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Согласно результатам опроса, 65% работодателей назвали сварщиков и электриков самыми дефицитными рабочими специальностями. 45% респондентов выбрали технических специалистов, еще 35% опрошенных проголосовали за врачей.

Кроме того, высокий спрос ожидается на IT-специалистов (30%), учителей (28%) и работников сферы продаж (27%). Также 22% респондентов к этому списку причислили сотрудников доставки, продавцов, официантов и кассиров.

Среди наименее востребованных профилей оказались сельскохозяйственные направления (8%), юристы, бухгалтеры и кадровики (6), маркетологи, PR-специалисты и рекламисты (5%), а также логисты (4%).

Также представители компаний перечислили методы для привлечения новых сотрудников:

развитие собственного бренда (51%);

совершенствование корпоративной культуры и повышение зарплаты (34%);

расширение социального пакета (22%);

обновление офисного пространства и инфраструктуры (14%).

В январе стало известно, что список самых востребованных рабочих профессий возглавили электрогазовщики. Количество таких вакансий за прошедший год увеличилось в 2,7 раза, а их средняя зарплата составила 104 469 рублей. В топе также оказались литейщики с зарплатой около 93 763 рублей. Такие вакансии выросли в 2,4 раза. Обработчики рыбы замкнули тройку лидеров. Их зарплата составила 116 619 рублей, а количество вакансий в этой сфере показало рост в 2,2 раза.