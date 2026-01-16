Наибольшим спросом в рабочем сегменте российского рынка труда в 2025 году пользовались профессии электрогазосварщика, литейщика и обработчика рыбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Работа».

Электрогазосварщики возглавили список самых востребованных рабочих профессий. За прошедший год количество таких вакансий увеличилось в 2,7 раза (172%). При этом средняя заработная плата для новых работников в этой отрасли составила 104 469 рублей.

«В число обязанностей этих специалистов входят сварочные работы при строительстве, ремонте и монтаже металлоконструкций, трубопроводов и промышленного оборудования», — отмечается в тексте исследования.

Второе место в рейтинге по востребованности заняли вакансии литейщиков. Их количество выросло в 2,4 раза (139%). Средний уровень заработной платы для представителей этой профессии достиг 93 763 рублей.

Обработчики рыбы замкнули тройку лидеров среди рабочих профессий. Количество вакансий в этой сфере показало рост в 2,2 раза (124%). В то же время, по уровню средней заработной платы работники этой отрасли обошли электрогазосварщиков и литейщиков, достигнув отметки в 119 619 рублей.

Ранее сообщалось, что зарплатные ожидания студентов на стажировке увеличились за год на 36% и достигли 64 тысяч рублей в 2026 году, в то время как аналогичный показатель за прошлый год составлял 47 тысяч рублей.

При этом студенты, обучающиеся бизнес-профессиям, ожидают, что уровень зарплат на стажировке будет не ниже 61,5 тысяч рублей, студенты технических специальностей — 66,2 тысяч рублей, а в IT-секторе этот показатель составил 68 тысяч рублей.