В ноябре 2025 года среднемесячная зарплата свыше 200 тыс. рублей была зафиксирована на Чукотке и в Магаданской области, сообщает РИА Новости. В 2024 году в России не было ни одного региона с таким уровнем дохода.

В Магаданской области показатель достиг 244 тыс. рублей против 193 тыс. рублей годом ранее, а на Чукотке — 212 тыс. рублей, что на 31 тыс. превышает результат прошлого года.

В конце прошлой осени средняя зарплата по России составляла 98,2 тыс. рублей, тогда как год назад она находилась на уровне 86,4 тыс. рублей.

Агентство уточнило, что расчеты производились по начисленной зарплате до вычета налогов с учетом премий. В статистике отражены доходы всех сотрудников, включая тех, кто получает сверхвысокие суммы.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные сервиса hh.ru перечислило самые высокооплачиваемые профессии в России. В перечень вошли сварщики с зарплатой 267 тыс. рублей, дата-сайентисты (250 тыс. рублей) и DevOps-инженеры (216 тыс. рублей).

Продолжили список прибыльных направлений агенты по недвижимости с доходом 203 тыс. рублей и геологи, которые получают 197 тыс. рублей.

До этого «Постньюс» со ссылкой на SuperJob писал, что лидерами по уровню оплаты стали стоматологи-ортопеды. В Москве их максимальный заработок увеличился до 750 тыс. рублей в месяц.

Медианная зарплата врачей этого профиля достигла 330 тыс. рублей. По данным сервиса, верхняя граница дохода стоматологов-терапевтов составляет 500 тыс. рублей, а средний показатель — 195 тыс. рублей.