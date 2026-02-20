Искать себе жениха, ориентируясь на отрасли с самыми высокими заработками, — это неправильно. Таким мнением поделился в беседе с RTVI замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, комментируя исследование сервиса Работа.ру о том, в каких отраслях россиянки чаще всего ищут «завидных холостяков».

Согласно данным исследования, которые опубликовала «Газета.Ru», лидером оказалась нефтегазовая сфера — ее назвали 44% опрошенных. IT-отрасль и телеком выбрали 40%, банки и финансы — 27%. В первую пятерку также вошли строительство (29%) и недвижимость (22%). Главный критерий привлекательности отрасли предсказуем: 63% респонденток указали на высокий уровень дохода, 38% — на карьерные перспективы, 29% — на престиж профессии. При этом по сравнению с прошлым годом интерес к «денежным» отраслям заметно снизился: в 2024 году IT и телеком выбирали 60% участниц опроса, нефтегазовую отрасль — 57%, банки и финансы — 37%.

Милонов заявил RTVI, что в этих ответах сразу «чувствуются прагматичные такие охотницы»: «Ищут они не мужчин, а бабки и зарплату».

«Вряд ли она готова надеть унты, шапку-ушанку, меховую шубу и ехать с ним туда [в регионы, где добывают нефть и газ]. Нет, она готова просто бабки получать, для Instagram* сниматься и так далее. Поэтому призываю мужчин обращать внимание не на накаченность губ и шаблонное поведение личинки в Instagram*, а на человека, на ее поведение. Рекомендую им искать женщину в церкви, конечно, а не таких тематических охотниц», — призвал он.

Парламентарий также посоветовал мужчинам не раскрывать место работы и уровень дохода на первых этапах знакомства. «Никогда не говорите, где вы работаете! Если будете пытаться очаровать ее своей работой, очаруете не вы, а ваш заработок», — предупредил он.

Тот же совет депутат адресовал и женщинам, добавив, что прагматичные отношения изначально обречены.

«Скрывайте ваше место работы, ваши доходы. И тогда есть надежда [встретить своего человека]. А если это выбор прагматичный, то не будет ни брака, ничего — просто какие-то отношения, пока это выгодно. И женщин тоже хочу предупредить: если вы ищете по уровню дохода, то он с вами-то побудет, а потом на другую поменяет. В отношениях главное — любовь, а не уровень обеспеченности», — резюмировал он.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности