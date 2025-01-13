Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин в телеграм-канале принес извинения за инцидент с волонтерами в одном из реабилитационных центров для очистки птиц от мазута.

«Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался — непрерывное напряжение дало о себе знать. В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело», — написал Урайкин.

По словам замминистра, он приезжал в центр, так как получил данные о жалобах на его закрытие.

«Условия работы волонтеров для нас — приоритет. Не соответствует действительности информация, размещенная кем-то в соцсетях про закрытие центра. Ночью я срочно приехал, так как получил такой сигнал. По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц», — пояснил чиновник.

Накануне в сети появилось видео, где Урайкин, используя нецензурную лексику, обращается якобы к волонтерам реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута после того, как появились сообщения, что их ночью выгоняют из помещения. Позже чиновник пояснил РИА Новости, что на видео он разговаривает не с добровольцами, а с их координаторами, которые решили провести переезд волонтеров и птиц в новое помещение ночью. По словам Урайкина, переезд добровольцев продолжился спокойно уже на следующий день.

34-летний Урайкин работал помощником депутата краснодарской гордумы, муниципальным депутатом, членом совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека. Весной 2023 года Baza писал, что Урайкина задержали после вечеринки, посвященной Международному женскому дню, с чужим телефоном. По данным телеграм-канала, чиновник в нетрезвом состоянии объяснил, что взял телефон по ошибке, перепутав его со своим. После разбирательства Урайкина отпустили из отдела полиции.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тысяч тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

9 января президент назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. По его словам, произошедшее является одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы. Путин поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.

12 января глава МЧС России Александр Куренков посетил побережье Анапы в районе поселка Волна, где продолжается уборка мазута. Министр уточнил, что в ближайшие сутки специалисты будут прокладывать дорогу к «Волгонефти-239».