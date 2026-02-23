Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал экс-главнокомандующего ВСУ, украинского посла в Великобритании Валерия Залужного за публичное обсуждение конфликтов между ними. Об этом он заявил AFP.

Речь идет об интервью, которое Залужный дал Associated Press. В нем он впервые рассказал о «глубоких разногласиях» с президентом, включая инцидент в сентябре 2022 года, когда десятки сотрудников СБУ пытались провести обыск в его офисе во время присутствия там британских военных. Залужный заблокировал операцию и обратился за разъяснениями к действующему на тот момент главе Офиса президента Андрею Ермаку и руководителю СБУ. Кроме того, экс-главком также обвинил Зеленского и других официальных лиц в том, что они не выделили «необходимые ресурсы» для успешного контрнаступления 2023 года.

«Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович, — также очень не хорошо. Потому что никто от этого не выиграет. Все же речь идет о нашей армии», — сказал Зеленский.

По словам главы государства, Залужный вряд ли правильно поступит, «если будет продолжать об этом разговаривать». Зеленский уточнил, что не общался с дипломатом после публикации резонансного интервью и считает, что сейчас нужно «фокусироваться на других вещах».

Касаясь собственного участия в будущих выборах, президент отметил: «А кто сказал, что я точно пойду на выборы? Никто же не сказал, что я пойду, и никто не сказал, что я не пойду». Он добавил, что пока идет конфликт, обсуждать это смысла нет, потому что сначала нужно «достойно» завершить боевые действия.

На прямой вопрос, может ли Залужный стать хорошим президентом, Зеленский ответил коротко: «Не знаю. Президентом может быть любой человек, который готов не только идти на выборы, но и быть президентом».

Между тем 23 февраля Залужный во время выступления в лондонском аналитическом центре Chatham House сделал еще несколько заявлений. Говоря о своем возможном политическом будущем, посол Украины назвал несвоевременными любые вопросы о его участии в выборах.

«На сегодняшний день ничто не дает мне никакой возможности даже думать об этом», — сказал он.

Экс-главком добавил, что только после того, как Киев и Москва завершат конфликт, а украинские власти отменят военное положение, то только «тогда и будем об этом говорить». Дипломат также признал, что весной 2025 года к нему обращался «достаточно известный американский политический консультант», но он отказался от услуг.

Залужный также иронично прокомментировал повышенное внимание СМИ к его персоне.

«В эти дни мое имя появлялось в новостях чаще, чем меняется прогноз погоды в Лондоне. Я начинаю думать, что есть департамент, который каждое утро просыпается с мыслью: что Залужный думает сегодня, даже если он сам этого не знает?» — пошутил он.

При этом дипломат назвал «очень плохой» ситуацию, при которой вопросы внутренней политики Украины выходят на уровень международного обсуждения, и подчеркнул, что на это должно быть табу.

Часть своего выступления посол посвятил анализу будущих войн и демографических вызовов. По его мнению, опыт как Украины, так и России «показывает, что традиционный подход к мобилизации в современной войне уже абсолютно себя исчерпал».

«Поскольку, как ни парадоксально, с увеличением технологичности поля боя именно человек становится на нем самым дефицитным и единственным принципиально невозобновляемым ресурсом. Это особенно актуально для развитых стран, где демографические тенденции делают традиционные подходы к ведению войны уже неприемлемыми. Например, на европейском континенте ни одна без исключения страна не имеет положительного индекса рождаемости. И каждая потеря живой силы на поле боя имеет не столько военное, а прежде всего социально-экономическое значение», — подчеркнул экс-главнокомандующий.

Залужный отметил, что «самый дорогой ресурс» в вооруженных конфликтах — человеческий. «Потому что именно для его восстановления, этого человеческого ресурса, нужно много времени, которое будет намного больше, чем, например, цикл производства оружия. Такой ресурс просто невозможно быстро заменить на поле боя», — сказал он.

Экс-главком отметил, что роботы уже не только выполняют вспомогательные функции, но и «проводят отдельные штурмовые действия, даже берут живых солдат противника в плен». «Использование же любой техники в этих кил-зонах, как и людей, превратилось в настоящее самоубийство», — добавил он.

Залужный также заявил, что конфликт России и Украины преподнес миру важный урок: «модель ведения войны, предусматривающая размен человеческих жизней на тактические успехи, больше не является логичной опцией», поскольку «именно человек становится самым дефицитным и единственным принципиально невозобновляемым ресурсом». Он добавил, что на сегодняшний момент ни у одной страны мира нет «достаточной военной силы», чтобы завершить военное противостояние Киева и Москвы.