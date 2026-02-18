Контрнаступление украинской армии в 2023 году провалилось, поскольку президент страны Владимир Зеленский и другие официальные лица не выделили на это на необходимые ресурсы. Об этом заявил посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press (AP).

Залужный отметил, что разрабатывал план контрнаступления совместно с партнерами по НАТО. Задумка заключалась в том, чтобы сконцентрировать достаточное количество сил в «единый кулак», который сможет взять под контроль часть Запорожской области, где расположена ЗАЭС, а затем отправиться к Азовскому морю. Это отрезало бы сухопутный коридор, используемый для снабжения Крыма, пояснил экс-главком ВСУ.

По его словам, для успеха в этом контрнаступлении требовались большое сосредоточение сил и тактическая внезапность. Вместе этого силы были разбросаны на большой территории, что ослабило их ударную мощь, утверждает Залужный.

Два западных чиновника в разговоре с AP подтвердили слова экс-главкома ВСУ о том, что состоявшееся контрнаступление отличалось от первоначального плана.

По мнению Залужного, проблема военной стратегии Украины заключается в том, что она опирается на нереалистичные представления о численности войск, медленно разрабатывает и внедряет технологии на поле боя. Он добавил, что очень внимательно следит за ходом боевых действий, хотя и не участвует в принятии военных решений с момента своего ухода с должности главкома ВСУ.

Контрнаступлении ВСУ началось в июне 2023 года. В конце месяца Зеленский заявлял, что оно продвигается медленнее, чем хотелось бы. Залужный был раздражен такими высказываниями и говорил о том, что «это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делают ставки, <…> каждый метр дается кровью».

В июле президент России Владимир Путин назвал контрнаступление ВСУ «безрезультатным».

«Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были “вкачены” в киевский режим, ни поставки западного оружия — танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», — отмечал российский глава.

В ноябре 2023 Залужный заявил, что российско-украинский конфликт зашел в тупик. Он предполагал, что для выхода из него нужен масштабный технологический скачок в военной области. Офис Зеленского раскритиковал генерала за его высказывания.

Позже Зеленский признал, что в рамках контрнаступления не удалось достичь тех результатов, на которые рассчитывали в Киеве. Украинский лидер связал это с нехваткой личного состава ВСУ и отсутствием необходимого оружия, которое должен был поставить Запад.

В феврале 2024 года Зеленский снял Залужного с поста главкома ВСУ, заменив его Александром Сырским. «Украинская правда» писала, что увольнение последовало после того, как президент Украины ознакомился с результатами исследования «общественных настроений», показавшими рост популярности Залужного и увеличение числа украинцев, выступающих за окончание военных действий. Залужный после отставки был назначен на должность посла Украины в Великобритании.