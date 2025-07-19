У миграционной службы МВД России появились новые полномочия: теперь ведомство может заниматься оперативно-розыскной деятельностью, проводить дознания и осуществлять контроль за решением миграционных вопросов в сфере транспорта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, его текст опубликован на официальном портале правовых актов.

Из документа следует, что в структуре Министерства внутренних дел России появляются 13 новых должностей. Среди них, в частности, — первый заместитель и заместитель руководителя Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, а также начальника административного департамента этого ведомства.

Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан возглавляет первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Кикоть, напоминает издание «Деловой Петербург», отмечая, что теперь он «получил аппарат и новые полномочия».

Андрей Кикоть — уроженец Петербурга, сын генерал-лейтенанта полиции Владимира Кикотя, в честь которого назван Московский университет МВД. Окончил Санкт-Петербургскую академию МВД России по специальности «юриспруденция», работал прокурором Новгородской области, а с 2017 года занимал должность заместителя генпрокурора России, на которой курировал вопросы Главного управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Возглавляет совет руководителей миграционных органов стран СНГ.

Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан при МВД России была учреждена президентским указом в начале апреля 2025 года, ее создали на базе Главного управления по вопросам миграции МВД.

В тексте документа о создании нового подразделения, опубликованного на сайте Кремля, говорилось, что оно учреждается «в целях совершенствования государственного управления в сфере миграции». Путин поручал правительству за три ближайших месяца — то есть к началу июля — укомплектовать эту службу сотрудниками и разработать для нее план мероприятий.

Ранее в России существовала отдельная Федеральная миграционная служба (ФМС), которая была упразднена в 2016 году с передачей ее функций Министерству внутренних дел.

О необходимости создания такой службы президент заявлял на расширенном заседании коллегии МВД еще в апреле 2024 года — после теракта в «Крокус Сити Холле». Тогда глава государства отмечал, что в страну на законных основаниях попадают мигранты с большим стажем различных правонарушений, а при этом многие соотечественники за границей годами не могут получить российское гражданство.

За последнее время в России было предпринято несколько мер по ужесточению миграционного контроля. В частности, в мае Госдума приняла закон, обязывающий мигрантов в Москве и Московской области регистрироваться по месту пребывания в специальном приложении.

Ранее «Единая Россия» предлагала правительству обязать всех мигрантов регистрироваться на «Госуслугах». Кроме того, группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, обязывающий трудовых мигрантов иметь при въезде в Россию медицинский страховой полис и справки об отсутствии социально опасных болезней.

Кроме того, недавно был принят законопроект, расширяющий список оснований для лишения приобретенного российского гражданства. В частности, он предусматривает лишение гражданства за убийство и участие в групповом изнасиловании. В целом в списке оснований прибавилось 20 составов преступления по 14 статьям Уголовного кодекса РФ.