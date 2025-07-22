Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем первом интервью Bloomberg после назначения заявила о вероятном обращении к Международному валютному фонду за дополнительной финансовой поддержкой. Она пояснила, что текущая кредитная программа МВФ на $16 млрд истекает в 2027 году, а неопределенные перспективы дальнейшего развития конфликта с Россией требуют новых финансовых договоренностей.

Свириденко сообщила, что в ходе августовских встреч с представителями МВФ будут обсуждаться экономические и военные сценарии для определения параметров потенциально новой программы. По ее словам, если конфликт продолжится в 2026 году, вероятность заключения нового соглашения с фондом значительно возрастает. Премьер Украины подчеркнула, что мировые доноры пока выделили лишь половину из необходимых $75 млрд на покрытие бюджетных потребностей страны на ближайшие два года.

Новая глава украинского правительства также анонсировала предстоящие переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом по вопросам финансовой помощи и сотрудничества в военной сфере, включая закупки систем ПВО Patriot и совместное производство беспилотников. Свириденко отметила планы по созданию в США заводов по производству украинских БПЛА, назвав Украину «одним из лучших в мире примеров единого поля битвы для испытания технологий».

Среди приоритетов кабинета министров — наращивание внутреннего производства вооружений как страховки от возможного сокращения внешней помощи, добавила глава украинского правительства. Она признала, что окно возможностей для реализации этих планов будет «очень коротким», пообещав добиться конкретных результатов в ближайшие месяцы.

Отвечая на вопросы о коррупции на Украине, Свириденко заверила, что эта проблема часто преувеличивается, и подтвердила приверженность выполнению антикоррупционных требований МВФ. Ранее на днях украинские правоохранители провели рейды в антикоррупционных ведомствах, задержав двух следователей и сотрудника НАБУ по подозрению в шпионаже в пользу России.

Напомним, Юлия Свириденко ранее занимала пост первого вице-премьера и министра экономики. На днях президент Украины Владимир Зеленский предложил ей возглавить правительство вместо Дениса Шмыгаля, который на следующий же день подал в отставку и был назначен министром обороны, а занимавший этот пост Рустем Умеров стал секретарем Совета нацбезопасности с сохранением статуса главы украинской делегации на переговорах с Россией.

Официальное назначение Свириденко состоялось 17 июля. Зеленский пояснил, что ее задачей во главе правительства будет «существенно обновить его работу», чтобы «укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать собственное производство оружия». Днем ранее в Верховной Раде был предварительно представлен новый состав кабмина, который получил одобрение со стороны депутатов.