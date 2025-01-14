Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал разлив мазута в Черном море «огрызками ельцинской эпохи». Он сравнил экологическую катастрофу в России с пожарами в Калифорнии, в результате которых погибли по меньшей мере 24 человека. Слова депутата Госдумы приводит корреспондент RTVI.

«Вы видите, какой бушует пожар — сгорает не просто Голливуд, а та либеральная мечта о планетарном господстве, которая привела к этим жутким потрясениям. Но и у нас на юге та авария, которая привела к загрязнению Черного моря и почти всего побережья — это огрызки ельцинской эпохи», — сказал Зюганов.

По его словам, причиной аварии танкеров с мазутом в Керченском проливе стала эксплуатация «лоханок, которым по 50-60 лет, без соблюдения элементарных норм безопасности», а также «беспечность, с которой отнеслись исполнители власти к этой аварии».

«Президент вынужден был проводить заседание правительства, на котором срочно поручил создать штаб, который обязан заниматься [этим]. Но к летнему отдыху надо готовиться сегодня. И мы все сделаем для того, чтобы этот отдых для наших детей был обеспечен в полной мере», — отметил он.

Разлив мазута в Черном море

В декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. Часть нефтепродуктов оказалась выброшена волнами на побережье Краснодарского края, после чего произошло несколько выбросов мазута в Крыму. 11 января стало известно о загрязнении более 16 км побережья в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском и Ленинском районах, а также на острове Тузла.

По поручению президента России Владимира Путина на Кубани объявили режим ЧС федерального уровня, аналогичный режим также был введен в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера. На совещании с правительством 9 января Путин назвал недостаточными меры, которые предпринимаются для минимизации ущерба от разлива мазута. Президент заявил, что речь идет об одном из самых серьезных экологических вызовов, с которыми России приходилось сталкивалась за последние годы, и дал задание решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.

Зюганов и Голливуд

Это уже не первый случай, когда Зюганов высказался об американской киноиндустрии. В 2023 году, выступая с докладом на пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ, он выразил уверенность в том, что советский кинематограф 1930-х годов «не уступал продукции Голливуда».

«В 1930-е годы на экраны большой страны вышли кинокартины, мощно влиявшие на сознание миллионов людей. Они вбирали все лучшее из сценического искусства, особенно из системы Станиславского. Советское кино находилось на передовой технического прогресса, не уступало продукции Голливуда и даже превосходило ее. Главное, что отличало советские фильмы, это безграничная вера в светлое будущее», — заявил Зюганов.

В 2020 году лидер КПРФ обвинил «либеральное лобби» в том, что фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» не победил в нескольких номинациях премии «Оскар».

«Удивлен, что фильм «Однажды в Голливуде» Тарантино не получил «Оскара» ни за лучший оригинальный сценарий, ни за лучшую режиссуру, ни в номинации «фильм года». Конечно, «на вкус, на цвет товарищей нет», но, полагаю, что решение жюри политически ангажировано в пользу либерального лобби», — писал депутат в соцсетях.

В том же году, поздравляя российских кинематографистов с Днем кино, Зюганов выразил уверенность в том, что «мастера эффектов в Голливуде» снова будут ориентироваться на российские фильмы.

«Советский кинематограф задал очень высокий уровень и с точки зрения искусства, и с точки зрения технологий — у нынешнего поколения кинематографистов есть на что равняться и с чем сравнивать свое творчество. Будем надеяться, что будут еще созданы фильмы, которые и через десятки лет будут интересны и любимы, что мастера эффектов в Голливуде снова будут пытаться понять, как русские сумели сделать такое», — заявил он.

Во время встречи с журналистами в 2015 году Зюганов подверг критике фильм Андрея Звягинцева «Левиафан», который был выдвинут в качестве претендента на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке.

«Взята разваливающаяся деревня в Мурманской области, на этой чернухе показана якобы вся наша жизнь. Все сводится к такому мраку, который деморализует. На мой взгляд, он носит антинациональный характер», — сказал тогда лидер КПРФ.

В 2005 году, в ходе обсуждения осовременивания коммунистического агитпропа, Зюганов упомянул голливудскую киноиндустрию, комментируя заявления первого зампреда ЦК КПРФ Ивана Мельникова о необходимости «создавать образы героев и антигероев нашей эпохи». Лидер коммунистической партии отметил, что американцы «выигрывают у нас пока — не только НАТО, но и Си-эн-эн, Голливуд, Интернет». За год до этого Зюганов встретился с Квентином Тарантино на «красной дорожке» Московского международного кинофестиваля.