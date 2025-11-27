Один из задержанных по подозрению в ограблении Лувра во время допроса признался, что получил заказ от двух мужчин «со славянским акцентом». Об этом говорится в статье Le Parisien. О задержании всех четверых предполагаемых преступников стало известно 25 ноября.

Как сообщает Le Parisien, через несколько дней после «ограбления века» были задержаны мужчины по имени Айед и Абдулай. 29 октября был задержан некий Слиман — по версии полиции, это водитель одного из скутеров, на котором скрылись грабители. Все трое под стражей.

Четвертого фигуранта полиция задержала почти через месяц — 25 ноября. Как считают правоохранители, именно он и скрылся с украденным на общую сумму 88 млн евро. Его обвиняют в краже в составе организованной группы и преступном сговоре в помещениях парижской судебной полиции.

Как отмечается в статье, все четверо обвиняемых из Обервилье (пригород Парижа), и трое из них «хорошо знают друг друга».

Le Parisien пишет, что двое фигурантов заявили, что ограбление было заказным. Один обвиняемый сообщил, что за несколько дней до инцидента два человека «со славянским акцентом» предложили ему совершить ограбление, пообещав за это 15 тыс. евро. О том, что речь идет о Лувре, по его словам, заказчики не говорили.

Полиция пока со скепсисом относится к излагаемым версиям, но рассматривает все варианты, в том числе тот, который предполагает заказной характер преступления.

Также в газете приводится описание нескольких обвиняемых. В частности, Айед, как уточняется в статье, это 34-летний алжирец, живущий во Франции с 2010 года, он приходится двоюродным братом Слиману, на счету которого, по данным Le Parisien, около 11 уголовных дел, в том числе несколько краж.

Слиман, как уточняет газета, хорошо знаком с Абдулаем, они были подельниками. Последний, по данным газеты, является популярным в соцсетях 39-летний блогером и «легендой мотокросса». По данным СМИ, мужчина в 2015 году был осужден на три года за ограбление ювелирного магазина. Также он причастен к кражам с отягчающими обстоятельствами в 2008 году и 2014-м, пишет Le Parisien.

Вместе с четвертым фигурантом 25 ноября были задержаны еще три человека — один мужчина и две женщины.

Дерзкое, по мнению экспертов, ограбление произошло 19 октября. Четыре опытных преступника за семь минут похитили из галереи «Аполлон» исторические драгоценности, входящие в коллекцию французской короны. Предварительно, стоимость похищенного оценивается в 88 млн евро.

Как рассказали ранее в прокуратуре, грабители действительно оставили много улик: мотоциклетный шлем, перчатку, а также следы ДНК. Один из экспертов заявил СМИ, что преступники явно «были в стрессе, слишком быстро спускались по лестнице, теряли драгоценности и так далее, что говорит об их полупрофессионализме».

При этом, как выяснили расследователи, фигуранты дела провели подготовку к ограблению, провели разведку музея, скоординировали план побега, а автовышку они украли за несколько недель до инцидента. Доступ к музейным залам они получили с помощью установленной на грузовике автовышки, а бронированные витрины вскрыли болгарками. По данным TF1 Info, грабители намеревались сжечь автовышку, так как у них во время обысков нашли газовую горелку, одеяло, рацию и канистру с бензином.

Список похищенных предметов до сих пор уточняется, однако в перечень входят уникальные ювелирные изделия, представляющие материальную и историко-культурную ценность. Счетная палата Франции предварительно оценила стоимость необходимых работ по реставрации и усилению систем безопасности Лувра в астрономическую сумму — около 1,15 млрд евро.

1 ноября израильская частная охранная компания CGI Group сообщила, что с ней вышли на связь предполагаемые грабители. Преступники предложили начать переговоры о продаже похищенных ценностей через даркнет.