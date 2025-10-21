Американский музейный вор Майлз Коннор, выкравший в 1980-х годах картину Рембрандта из Музея изящных искусств в Бостоне, предложил грабителям Лувра вернуть украденное через несколько лет и попросить у музея вознаграждение взамен на экспонаты.

Коннор считает, что, если грабители хотят заработать «хоть какие-то деньги» на украденных драгоценностях, им нужно подержать их у себя несколько лет, а после передать Лувру через третье лицо.

«[Грабители могут] попросить кого-нибудь обратиться в музей, например, адвоката. [Он должен будет сказать]: „Послушайте, у меня есть ребята, которые, возможно, смогут вернуть их, но они подвергают свою жизнь опасности“», — убежден собеседник ABC.

По оценкам Коннора, грабители могут получить порядка $5 млн за возвращение предметов, похищенных из Лувра. Он предположил, что кражу этих экспонатов можно назвать одной из самых дорогостоящих музейных краж в истории.

Вместе с тем вор отметил, что из-за исторического значения украденных экспонатов будет жаль, если их уничтожат.

«Это огромная коллекция незаменимых артефактов. Это не просто ценность камней, это ценность интереса, эстетики истории и того, что они представляют для [Франции]. <…> Вся страна будет обливать грязью их [грабителей], потому что они [драгоценности] являются национальным достоянием», — подчеркнул Коннор.

Майлз Коннор в 1980-х вынес из Музея изящных искусств в Бостоне картину Рембрандта. Он рассказывал, что его целью была денежная прибыль. В результате он вернул экспонат музею и получил вознаграждение в размере $50 тыс. Провернуть эту махинацию ему помог друг — Эл Дотоли, который одно время был менеджером певцов Фрэнка Синатры и Дионна Уорвика. Именно он отдал полотно владельцам. Также Коннора подозревали в руководстве кражей из бостонского Музея Изабеллы Стюарт Гарднер. Похищение произошло в 1990 году, в музей вошли два человека в полицейской форме и сообщили охране, что им нужно осмотреть здание, поскольку в одном из помещений якобы сработал сигнал тревоги. В результате они выкрали из музея 13 полотен, общей стоимостью около $300 млн. Полиция предполагала, что преступной операцией руководил Коннор, находившийся в то время в тюрьме по другим делам. Однако доказательств этому следствие не нашло.

Ограбление Лувра

Экспонаты из Лувра украли 19 октября. В музей проникли несколько человек в строительной форме, взломали витрины и вынесли драгоценности, которые когда-то принадлежали Наполеону и его второй жене — императрице Марии-Луизе.

МВД Франции уточнило, что воры смогли забраться в музей благодаря тому, что на фасаде здания со стороны Сены проводились ремонтные работы. Преступники под видом рабочих забрались на автоподъемник, поднялись к одному из окон галереи Аполлона, выбили стекло и пробрались внутрь.

В галерее они разбили витрины с драгоценностями. По официальным данным, из Лувра пропали минимум девять ювелирных изделий, представляющих «бесценное наследие и историческую ценность». В их числе короны, ожерелья, серьги и броши. С украденным воры скрылись на мотоцикле, передает ABC News.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес отметил, что грабителей могло быть трое или четверо. По его данным, они были опытными — ограбление заняло всего семь минут. Министр не исключает, что вынести драгоценности из музея могли иностранцы.