Укравшие драгоценности из Лувра грабители в строительной «корзине» поднялись к окну хранилища и разбили стекло, а чтобы не вызывать подозрений, оделись в униформу работников музея. Об этом сообщило МВД Франции по итогам предварительного расследования. Какие еще подробности дерзкого ограбления известны — в материале RTVI.

Злоумышленники воспользовались тем, что на фасаде здания Лувра со стороны Сены проводились ремонтные работы. Под видом участия в них преступники использовали автоподъемник с «корзиной», в которой поднялись к одному из окон галереи Аполлона, после чего выбили стекло и пробрались внутрь.

Там грабители разбили витрины с драгоценностями Наполеона и других французских правителей, похитили некоторые экспонаты и скрылись. Сумма причиненного ими ущерба до сих пор не установлена даже приблизительно. Спустившись вниз, злоумышленники пересели на скутеры и скрылись. Использованный ими для подъема автомобиль остался брошенным возле музея.

Сколько было грабителей, пока точно неизвестно. Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что они работали «втроем или вчетвером», и все ограбление заняло у них всего лишь семь минут.

«Учитывая modus operandi, кража может быть совершена группой, которая провела разведку, была явно очень опытной и действовала очень, очень быстро. Опыт означает, что это команда, которая, возможно, уже известна нам, поскольку они совершали и другие действия подобного рода», — заявил он.

Министр уточнил, что злоумышленники воспользовались автоподъемником, который на выходные был оставлен у здания проводившими ремонт рабочими, хотя некоторые СМИ пишут, что они сами пригнали к Лувру эту машину.

«Подобный тип действий довольно новый на рынке», — признал Нуньес, высказав в этой связи предположение о том, что ограбление могли совершить иностранцы.

После их бегства неподалеку от музея нашли один из украденных экспонатов — корону императрицы Евгении. По данным французских СМИ, это изделие, представляющее «небольшую ценность», было «повреждено, но не сломано».

О случившемся уведомили президента Франции Эмманюэля Макрона. В Елисейском дворце заверили, что глава государства «получает информацию о ситуации в режиме реального времени». Оппозиция между тем начала привлекать внимание к скандальному инциденту, ставя вопрос об уровне защищенности национального достояния. В частности, лидер правого Национального объединения Жордан Барделла назвал ограбление Лувра «невыносимым унижением для всей страны».

«Придётся задать вопросы. 16 июня музей был закрыт на несколько часов из-за забастовки сотрудников, которые предупреждали о нехватке персонала для обеспечения безопасности. Почему министр не услышал их предупреждения?» — написал сенатор-коммунист и член городского совета Парижа Ян Броссат в соцсети X.

Речь идет о протесте сотрудников службы приема посетителей и охранников музея против его «переполненности» и «нехватки персонала», пояснил представитель национального офиса CGT-Culture в Лувре. Он напомнил, что за 15 лет штат музея сократился почти на 200 рабочих мест, и это привело к «ухудшению условий для посетителей».

«Мы знаем, что французские музеи крайне уязвимы. Контроль доступа в Лувр совсем не похож на тот, что был несколько лет назад. Меры безопасности, конечно, были усилены. Но мы не можем предотвратить всё», — прокомментировал произошедшее Нуньес.

Министр культуры Франции Рашида Дати констатировала, что «организованная преступность теперь нападает на объекты искусства, и музеи стали мишенью», поэтому их «нужно адаптировать» к атакам «профессиональных преступников».

В январе 2025 года Макрон объявил о запуске проекта «Лувр-Ренессанс», в рамках которого «Мону Лизу» перенесут в один из новых залов, а к 2031 году будет построен дополнительный вход для рассредоточения потока посетителей: ежегодно в музей приходят почти 9 миллионов человек.

«Возрождение Лувра также позволит улучшить инфраструктуру дворца», — заявил президент Франции, выступая в музее в начале года.

Эффективность мер безопасности французских музеев стала вызывать много вопросов, после того как экоактивисты совершили несколько нападений на произведения искусства. Кроме того, в последнее время музеи часто подвергаются взломам. В сентябре 2024 года из Национального музея Адриена-Дюбуше в Лиможе были украдены два китайских подноса стоимостью более €6 млн, ещё одно ограбление произошло в Музее естественной истории в Париже.

Экспонаты Лувра — крупнейшего художественного музея Франции, в котором на 73 тыс. кв. метров хранятся 35 тысяч произведений искусства, — последний раз крали в 1998 году. Тогда средь бела дня исчезла картина французского художника Камиля Коро, ее так и не нашли. Предыдущая кража была совершена в далеком 1911 году: итальянский стекольщик вынес из музея «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, желая вернуть этот шедевр на родину.