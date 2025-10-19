Всемирно известный французский музей Лувр вынужденно закрылся после кражи исторических украшений, совершенной группой грабителей с бензопилами. Об инциденте сообщила министр культуры Франции Рашида Дати на своей странице в социальной сети Х.

«Сегодня утром во время открытия Лувра произошло ограбление», — написала глава Минкульта. Администрация самого музея сообщила в соцсетях, что 19 октября он будет закрыт «по исключительным причинам», но не уточнила, что именно было украдено. Дати заявила, что лично приехала в Лувр для курирования расследования. «Я нахожусь на месте с сотрудниками музея и полицией», — добавила она.

Обновление: Сломанная корона супруги императора Наполеона III была найдена близ Лувра после ограбления, сообщил источник в полиции.

Парижская полиция официально подтвердила, что преступники (предполагается, что их было несколько) проникли в музей, но, как и администрация Лувра, не стала уточнять подробности.

Источник в полиции рассказал AFP, что вооруженные небольшими бензопилами воры подъехали к Лувру на скутере и на грузовом лифте поднялись до «нужного им помещения».

Le Parisien пишет, что преступники проникли в здание музея с выходящего на Сену фасада, воспользовавшись тем, что там сейчас ведутся строительные работы. По данным газеты, они дошли до грузового лифта, «чтобы получить прямой доступ к указанной комнате в галерее Аполлона», разбили окна и похитили «девять предметов из коллекции ювелирных изделий Наполеона и императрицы».

В статье говорится, что украдены девять предметов из коллекции ювелирных изделий Наполеона и императрицы, среди них были ожерелье, брошь и тиара, но знаменитый Алмаз Регента весом более 140 карат остался в Лувре.

BFMTV добавляет, что грабители на скутерах T-Max приехали к Лувру около 09:30 по местному времени и воспользовались внешним грузовым лифтом, сооруженным строителями на время проведения ремонтных работ на фасаде музея.

Напомним, 2 октября во время проведения Недели моды в центре Парижа неподалеку от площади Согласия ограбили бутик Chanel: трое преступников в красном седане задним ходом протаранили окно магазина, забрали дорогостоящие сумки модного бренда и уехали, а затем бросили машину на подземной парковке. В июне 2024 года аналогичный инцидент произошел в другом бутике Chanel — в 8-м округе Парижа недалеко от Елисейских полей.