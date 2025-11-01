Искусство порой стоит дорого не потому, что оно гениально, а потому, что о нем говорят. Грабители вынесли из Лувра драгоценности на сумму 88 млн евро, что повысило интерес публики к музею. Пиар-эксперт Степан Суздальцев рассказал RTVI, почему ограбление музея может быть выгодно ему самому и из чего складывается цена на произведения искусства.

Как оценить искусство?

На прошлой неделе однотонная синяя картина Ива Кляйна под названием «Калифорния» была продана за 1,7 млрд рублей (18,4 млн евро). Да, вы всё правильно поняли: 1,7 млрд рублей за холст, закрашенный синей краской.

Давайте разберём её себестоимость:

Холст на подрамнике грунтованный мелкозернистый — 20 000 рублей

Кисть плоская — 1 500 рублей

Краска синяя масло — 5 000 рублей

Человеко-часы 20 минут художника (для данной работы можем привлечь маляра и сэкономить) — 1 500 рублей

Итого 28 000 рублей.

Но картина продаётся в 60 тысяч раз дороже. Почему картина Ива Кляйна стоит 1,7 млрд рублей, картина Эрика Булатова — 160 млн рублей, картина Васи Ложкина — от 100 до 400 тысяч рублей, а картина Виктора Андреевича Коромыслова — 15 тысяч рублей?

Всё как в кино: если у вас играет Юра Борисов, ваши кассовые сборы будут выше, чем если у вас играет Боря Юрьев. При этом Боря Юрьев может быть прекрасным актером, но публика его не знает. А посмотреть на Юру Борисова они пойдут.

Так и у художников: имя имеет определяющее значение в ценообразовании. Это связано в первую очередь с тем, что обладание картиной известного художника — элемент престижа. Коллекционеры искусства не ездят по отдаленным городкам и не выискивают жемчужины изобразительного искусства: никому не нужны шедевры от безвестных авторов.

Само понятие шедевра напрямую связано с именем. Коллекционеры покупают известных авторов или тех, кто претендует стать известными. Поэтому слава — это основа успеха любого художника. А для этого нужно в первую очередь признание в среде. Быть «своим парнем на культурном районе». Формула очень проста: нет признания — нет покупателей — нет денег.

Именно по этой причине Модильяни, Гоген и Ван Гог умерли в бедности. Сегодня их картины стоят сотни миллионов долларов.

Самая дорогая картина в мире

На данный момент самой дорогой картиной в мире считается «Спаситель мира». В 2017 году ее продали на аукционе Christieʼs за 450,3 млн долларов США. Здесь важно понимать, что когда мы говорим о самой дорогой картине, мы можем исходить лишь из известной нам суммы, которая была уплачена за произведение искусства.

«Спаситель мира» является самой дорогой картиной исключительно потому, что мы знаем, сколько Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заплатил за нее Дмитрию Рыболовлеву: аукцион был открытый. При этом есть закрытые торги и, разумеется, черный рынок.

Стоимость произведений искусства и украшений на черном рынке остается закрытой в силу его специфики. Но именно там оказываются произведения искусства и украшения, добытые преступным путем. Именно там сейчас оказались украшения Наполеона и французских монархов, похищенные из Лувра. При этом мы пока не можем утверждать, будут ли они проданы в частные коллекции или изначально были похищены по заказу. Но мы точно понимаем, что кража драгоценностей повышает их стоимость и капитализацию всего искусства Лувра.

Работает это очень просто. Важно понимать, почему именно «Спаситель мира» стал самой дорогой картиной. Почему Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заплатил за нее рекордные 450,3 млн долларов США, хотя это в два с половиной раза выше, чем стоимость «Алжирских женщин» (самая дорогая картина в мире, проданная на публичных торгах до сделки саудовского принца и Рыболовлева)? Всё потому что «Спасителя мира» приписывают кисти Леонардо да Винчи.

При всем уважении к Леонардо да Винчи, он не является единственным и главным художником во Вселенной. Но его работы стоят в разы дороже современников. «Портрет молодого человека с медальоном» кисти Сандро Боттичелли был продан в 2021 году на аукционе Sotheby’s за 92,2 миллиона долларов США. А «Отдых на пути в Египет» Тициана в прошлом году был продан на аукционе Christie’s за 22,2 млн долларов США.

Дело в том, что да Винчи — автор самой известной картины в мире, а именно «Портрета госпожи Лизы дель Джокондо», известной массам как «Мона Лиза». Искусствоведы до сих пор ломают копья в битве при улыбке Джоконды, но объективная художественная ценность картины не в технических решениях, которые использовал Леонардо да Винчи. Главное преимущество «Моны Лизы» в том, что она была украдена. Похищение «Джоконды» в 1911 году прославило картину и сделало ее самой востребованной картиной в этой части Вселенной.

Лувр сегодня является самым посещаемым музеем в мире, и для большинства посетителей основная цель — посмотреть на «Мону Лизу». По разным оценкам, ее рыночная стоимость сегодня составляет от 2,5 до 3 млрд долларов США, однако следует оговориться, что точная сумма может быть определена лишь в случае открытых торгов, которых в ближайшее время не предвидится.

Как ограбление связано с капитализацией

Как это ни парадоксально, но чем больше Лувр будут грабить, тем больше людей захочет посмотреть, что там еще осталось. А любой лот из коллекции Лувра начнет стоить еще немного дороже — просто по факту того, что это лот из коллекции Лувра.

Капитализация произведений искусства связана не с тонкостью работы, не с качеством исполнения и отделки, не с инженерной точностью, но с позиционированием автора и самого произведения, с их заметностью в информационном поле и информационными поводами, которые окружают художника и предмет искусства.

Если вы хотите делать дорогое искусство, нужно создавать в первую очередь не искусство, а информационные поводы. Можно сколь угодно долго, не вставая с дивана, рассуждать о художественной ценности Сальвадора Дали, но его работы будут оцениваться в десятки миллионов долларов.

А драгоценности, которые были украдены из музея 19 октября, либо в ближайшее время будут обнаружены и возвращены в Лувр, либо осядут в частной коллекции. В случае, если драгоценности вернутся, их стоимость только вырастет. Если же они окажутся в частной коллекции, стоимость на черном рынке будет существенно ниже, но устройство черного рынка — уже совсем другая история.

