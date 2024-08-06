Генсекретарь шиитской партии «Хезболла» Хасан Насрулла предупредил жителей израильского города Хайфа о вероятном ударе по этому региону и расширении военных операций против Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Manar.

«Жителям Хайфы следует быть готовыми к любому сценарию после атаки наших беспилотников на неприятельскую военную базу в Нагарии», — заявил Насрулла во время телеобращения.

Незадолго до этого в этот же день в организации сообщили, что беспилотники шиитской милиции атаковали израильские военные объекты в Западной Галилее. По утверждению «Хезболлах», дроны-камикадзе нанесли удар по базе 621-го батальона в Нагарии, а также по штабу и казарме мотопехотной бригады в Шараге.

По словам лидера движения, шиитская милиция не пыталась эскалировать конфликт. Более того, Насрулла заявил, что накал противостояния — это «израильское решение, их выбор». Он предупредил, что теперь Израиль ожидают «дни и ночи сражений».

Кроме того, Насрулла отметил, что удар по Израилю, о котором предупредил Иран, будет «непременно нанесен». Атаки готовятся на территории Ирана, Йемена и Ливана, уточнил он.

«Наш совместный ответ будет сильным, чувствительным и эффективным», — добавил генсек партии.

Он также отметил, что ожидание «возмездия » со стороны Израиля «является частью их наказания».

В то же время, по словам Насруллы, Иран и Сирия не обязаны вступать в прямую конфронтацию с Израилем, поскольку могут продолжать оказывать лишь необходимую помощь и поддержку движению в борьбе с Израилем.

«Борьба идет в своем ключе и считаю, что сопротивление не нуждается в прямом вмешательстве Ирана и Сирии в войну. Они помогали и продолжают оказывать политическую, экономическую и военную поддержку сопротивлению», — заключил Насрулла.

Днем 1 августа Хасан Насрулла заявил, что «Хезболла» готовится к новому этапу конфликта с Израилем в ответ на гибель главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании и командира «Хезболлы» Фуада Шукра, погибшего в Бейруте. Также Насрулла добавил, что таким образом будет осуществляться поддержка Газе.

За день до этого, 31 июля, верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в качестве ответа на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

О смерти Хании утром 31 июля сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Глава политбюро ХАМАС прибыл в Тегеран на инаугурацию избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, состоявшуюся 30 июля. Ночью по резиденции, в которой остановился Хания, был нанесен ракетный удар, второй жертвой которого стал телохранитель Васим Абу Шабаан.

Иран и ХАМАС обвинили Израиль в убийстве Исмаила Хании и пообещали ответное действие.

5 августа газета The Jerusalem Post сообщила, что Иран передал Израилю сообщение о намерении атаковать ее территорию через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.