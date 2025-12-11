Великобритания тайно направила десантников на Украину, что было предано огласке только в связи со смертью британского военного в результате несчастного случая на украинском полигоне. Об этом пишет Press Association (PA).

Во, вторник, 9 декабря Минобороны Соединенного Королевства сообщило о смерти своего военнослужащего, который находился на испытаниях нового вида вооружения на Украине. На следующий день стало известно, что погибший — 28-летний младший капрал Джордж Хули, который служил в парашютном полку британской армии. Он служит с 2015 года и за это года был в Афганистане, Африке и Восточной Европе. По информации агентства, Хули должны были повысить до капрала.

Британские власти при этом не называли батальон, в котором числился погибший. PA выяснило, что первый батальон парашютного полка приписан к силам специального назначения, в то время как два других — непосредственно к армии.

The Guardian пишет, что на Украине всего находятся более 100 британских военнослужащих. Издание отмечает, что Лондон при этом замалчивает этот факт для того, чтобы он не использовался Россией в «пропагандистских целях».

По данным The Guardian, с 2022 года более 40 британцев погибли на Украине, однако гибель Хули стала первой публично признанной смертью военнослужащего из Соединенного Королевства.

Издание отмечает, что другие британские солдаты в результате инцидента не пострадали.

Минобороны Великобритании отметило, что Хули погиб 9 декабря. Военный получил ранение, наблюдая за тем, как ВСУ испытывают новое средство обороны вдали от линии фронта.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин ранее говорил ТАСС, что Великобритания втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем любое другое государство — член НАТО. Он обратил внимание на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, которые участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow.

В апреле 2023 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинения в наемничестве 12 иностранцам. В ]ск пояснили, что обвинения касаются восьми американских граждан, а также австралийцев, британцев, французов и граждан Южной Кореи, которые прибыли на Украину в июле 2022 года.

В конце ноября AFP со ссылкой на корейское министерство иностранных дел сообщало, что гражданин Южной Кореи погиб при добровольном участии в боевых действиях на Украине на стороне Киева. В материале называют только фамилия военнослужащего — Ким, а также примерный возраст — от 50 до 60 лет. Представитель МИД рассказал Yonhap, что, предположительно, гражданин Южной Кореи погиб в боевых действиях в Донбассе.

В сентябре американского наемника заочно приговорили к 14 годам колонии в ДНР. В обвинительных документах Верховного суда Донецкой Народной Республики указано, что действия 30-летнего гражданина США Стефена Дойла Прессли привели к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры.