Гражданин Южной Кореи погиб при добровольном участии в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Об этом сообщает AFP со ссылкой на корейское министерство иностранных дел.

«Похороны одного нашего гражданина, погибшего во время участия в украинских добровольческих силах, состоялись 25-го числа по местному времени в Киеве», — сказал представитель ведомства.

В материале названа только фамилия военнослужащего — Ким, а также примерный возраст — от 50 до 60 лет. Представитель МИД рассказал Yonhap, что, предположительно, гражданин Южной Кореи погиб в боевых действиях в Донбассе.

Агентство отмечает, что Сеул до этого не подтверждал гибель граждан Южной Кореи в боях на Украине.

Российская сторона уже говорила об участии наемников из Южной Кореи в боевых действиях на стороне ВСУ. В апреле 2023 года Следственный комитет заочно предъявил обвинения в наемничестве 12 иностранным гражданам. В ведомстве пояснили, что обвинения касаются восьми граждан США, а также австралийцев, британцев, французов и граждан Южной Кореи, которые прибыли на Украину в июле 2022 года.