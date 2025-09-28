Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно вынес обвинительный приговор гражданину США Стефену Дойлу Прессли. 30-летний американец осужден на 14 лет строгого режима за участие в боевых действиях в качестве наемника. Об этом 28 сентября сообщает Генпрокуратура России.

По данным следствия, Прессли прибыл в Украину в апреле 2022 года и вступил в так называемый Интернациональный легион. После подготовки он заключил контракт с 59-й бригадой Вооруженных сил Украины и с лета 2023 по июль 2025 года участвовал в боях против российских военных на территории ДНР. В обвинении утверждается, что его действия привели к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры.

Так как сам осужденный находится в международном розыске, суд прошел заочно. Мера пресечения в виде заключения под стражу и объявление в розыск означают, что приговор будет приведен в исполнение в случае его задержания на территориях, контролируемых Россией.

Ранее на неделе Мосгорсуд заочно приговорил директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в реабилитации нацизма и распространении недостоверной информации о российской армии.