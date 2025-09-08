По меньшей мере 92 американских гражданина, воевавших на стороне украинских войск, погибли на Украине с начала Россией военной операции. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Общее количество военнослужащих из США может достигать нескольких тысяч человек, отмечает газета. В материале подчеркивается, что независимые оценки численности американских участников конфликта существенно различаются, а официальная статистика от украинской стороны не предоставляется.

Согласно публикации, граждан США побуждает вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) три ключевых фактора:

стремление улучшить материальное положение, недостижимое на прежней работе;

идеологическая позиция противодействия России;

намерение приобрести профессиональный военный опыт.

Старший лейтенант Николай Лавренюк, командир взвода, в составе которого воюют иностранные наемники, включая американцев, отметил двойственность их мотивации. По его словам, часть добровольцев руководствуется идеалистическими побуждениями — стремлением «бороться за свободу, за правое дело», тогда как других привлекают меркантильные интересы или желание избежать правосудия на родине, поскольку они «хотят заработать или скрываются от закона».

При этом NYT отмечает существенные изменения в структуре американского контингента добровольцев — наблюдается рост числа граждан без военной подготовки, лиц старшего возраста, а также ветеранов, для которых конфликт стал возможностью вернуться к военной профессии, закрытой для них в США по причине возрастного ценза или медицинских ограничений, связанных с ранее полученными травмами.

Финансовые условия контракта для иностранных бойцов включают базовый оклад в размере $1000 ежемесячно (эквивалентно содержанию украинских военнослужащих), с возможностью увеличения до $3000 при участии в боевых операциях, пишет газета.

По данным Генпрокуратуры России, за 2024 год судебными инстанциями было вынесено свыше 50 заочных обвинительных приговоров в отношении иностранных граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. В перечне осужденных значатся представители различных государств, включая Грузию, Молдову, Францию, страны Балтийского региона, Соединенные Штаты, а также подданные Швеции, Великобритании и Северной Ирландии.

В общей сложности по статье 359 УК РФ («Наемничество»), предусматривающей ответственность за участие в вооруженных конфликтах в качестве наемника, были привлечены более 750 лиц.

Россия последовательно занимает принципиальную позицию относительно недопустимости любого варианта размещения воинского контингента стран НАТО на территории Украины.

Москва выступает против любых форм военного присутствия альянса, включая дислокацию регулярных подразделений, направление военных инструкторов и наемников, а также против предоставления Киеву иных форм военной помощи со стороны государств-членов НАТО, рассматривая такие действия как дестабилизирующий фактор и прямое противоречие интересам региональной безопасности.