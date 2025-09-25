Мосгорсуд заочно вынес обвинительный приговор директору Нарвского музея в Эстонии Марии Сморжевских-Смирновой. Ее признали виновной в реабилитации нацизма и распространении недостоверной информации о российской армии, передает ТАСС.

По совокупности этих нарушений суд назначил женщине наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Дополнительно ей запретили на пять лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов.

Основанием для обвинения послужили события, происходившие в период с 2023 по 2025 год. Согласно материалам дела, Сморжевских-Смирнова, будучи директором музея, давала разрешение на размещение в День Победы на стенах Нарвского замка плакатов с изображением президента России Владимира Путина и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений.

В суде представитель обвинения ходатайствовал о более строгом наказании для Сморжевских-Смирновой — 12 годах лишения свободы, в то время как защита настаивала на оправдательном вердикте. После оглашения приговора адвокаты заявили о намерении его обжаловать.

В настоящее время директор Нарвского музея объявлена в международный розыск.

9 мая 2023 года в эстонской Нарве, напротив российского Ивангорода, был размещен плакат с изображением президента России Владимира Путина и текстовым сопровождением. Города расположены на противоположных берегах реки Нарва, соединенных мостом Дружбы. Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова охарактеризовала данную акцию как «послание российской стороне».

В тот же день на набережной Ивангорода проводилось праздничное мероприятие с исполнением песен военных лет и поздравлениями в адрес жителей Эстонии.

Акция приобрела регулярный характер и проводилась в течение трех лет подряд. В 2025 году на здании Нарвского музея вновь был размещен плакат, а на стенах Нарвской крепости были установлены флаги Эстонии, Евросоюза и Украины.

В том же году в Ивангороде со стороны России были предприняты ответные меры: была установлена сцена и экран, ориентированные в сторону Нарвы. В рамках мероприятия проводился концерт, а на экране транслировался парад с Красной площади, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.