Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крещенской проповеди в Богоявленском кафедральном соборе Москвы назвал президента России Владимира Путина православным вождем, передает РИА Новости.

«Мы дожили до того времени, когда и главой нашего государства является православный истинно, не, как говорят, по протоколу, а по убеждениям, православный, вождь Владимир Владимирович. Это, конечно, свидетельствует о том, что чудо Божие произошло по молитвам святых угодников», — сказал патриарх.

Православные 19 января празднуют день Крещения Господня. Верующие традиционно окунаются в освященные купели.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин традиционно принимает участие в обрядах, связанных с Крещением, в том числе окунается в купель. Он подчеркнул, что Крещение является для главы государства и других православных сотрудников Кремля «большим праздником».

В декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл отрицательно высказался об удалении христианских символов с рублевых купюр. Его слова прозвучали в контексте недавней дискуссии вокруг обновленного дизайна купюр номиналом в 500 и 1000 рублей. Он считает, что «такие вполне земные вещи», как монеты, а позднее и банкноты, на протяжении тысяч лет давали представление о мировоззрении, культурных и эстетических ценностях государства.