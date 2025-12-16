Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отрицательно высказался об удалении христианских символов с рублевых купюр. Об этом он заявил во время выступления на ежегодном собрании Московской городской епархии.

Слова патриарха прозвучали в контексте недавней дискуссии вокруг обновленного дизайна купюр номиналом в 500 и 1000 рублей. Он считает, что «такие вполне земные вещи», как монеты, а позднее и банкноты, на протяжении тысяч лет давали представление о мировоззрении, культурных и эстетических ценностях государства.

Говоря, в частности, о ситуации с дизайном банкноты в 1000 рублей, патриарх напомнил, что с нее, планируется убрать изображения Ярославского храма Святого Иоанна Предтечи и памятник князю Ярославу Мудрому. Кроме того, он отметил, что обновление пятисотрублевой купюры, подразумевает отсутствие на ней «привычных уже нескольким поколениям изображений государя Петра Великого и Соловецкой обители».

«И вот вопрос: какого рода идеологией вооружаются люди, для которых изображение святынь русского православного народа — государствообразующего народа нашей страны — является нежелательным?», — высказался патриарх.

Он упомянул и принятый ранее Госдумой закон о «запрете крестопада», защищающий религиозные символы разных конфессий.

Госдума 15 июля 2025 года в третьем чтении приняла закон, который назвали «законом о защите крестопада». Согласно документу, культовые здания и объекты, а также геральдические знаки, запрещается использовать без имеющихся на них религиозных символов.

«Мы не можем и не должны прятать нашу веру и пренебрегать ее открытым и явным исповеданием в условиях, когда не прекращаются попытки обесценить христианское прошлое нашей страны и ее народа», — заявил патриарх.

В конце сентября 2025 года ЦБ одобрил новый дизайн 1000-рублевой купюры. Как сообщал регулятор, в качестве основного символа банкноты был выбран теплоход «Метеор». Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что обновление купюр — это «не прихоть» Центробанка. По ее словам, обновление банкнот нужно не только для того, чтобы они современно выглядели, но и для поддержания уровня их защиты от подделок.