Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты в 500 рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора в воскресенье, 12 октября.

В сообщении говорится, что Центробанк столкнулся с большим количеством «попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты». Подобные манипуляции не позволят подвести «объективные итоги голосования», указывает регулятор.

В ЦБ пообещали провести голосование в новые даты, которые будут объявлены позже. Кроме того, «по результатам анализа всех каналов голосования» будут предложены новые условия, которые «исключат возможность недобросовестных действий». Перечень символов при этом сохранится прежним, сказано в сообщении.

Онлайн-голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру Пятигорску, проходило на сайте ЦБ с 1 октября и должно было продлиться до полудня 14 октября. Для лицевой стороны банкноты предлагалось выбрать одну из пятигорских достопримечательностей, для оборотной — один из объектов Северного Кавказа.

Как пишет РБК, по состоянию на вечер 12 октября, в голосовании по символу для лицевой стороны лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске, набравшая 1,21 млн голосов. В голосовании по символу для оборотной стороны было два лидера — Эльбрус (1,26 млн голосов) и «Грозный-Сити» (1,073 млн).

Глава Чечни Рамзан Кадыров 10 октября объявил, что проголосовавшие за «Грозный Сити» смогут принять участие в розыгрыше десяти iPhone 17. В то же время крупные российские телеграм-каналы, в том числе «Два майора» и «Поздняков 3.0», призвали голосовать за Эльбрус.

11 октября издание «Подъем» написало, что принять участие в голосовании за символы для новой 500-рублевой купюры стало возможно только одним способом — через «Госуслуги». Другие способы авторизации, в том числе через аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также через почту, оказались недоступны. В ЦБ это изменение не комментировали.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что после того, как «Грозный-Сити» вырвался вперед «с большим отрывом», Центробанк «меняет условия объявленного им же голосования» и без объяснения причин начал «закрывать платформы».

«Изначально Центробанком было объявлено, что можно будет голосовать через «Госуслуги», через почту, через «Одноклассники», через «ВКонтакте», но сейчас мы видим, что какие-то из этих платформ закрываются. Они видят всплеск голосов от жителей Чеченской Республики и наших друзей по все стране, которых мы призвали помочь проголосовать за «Грозный-Сити», идет бешеная динамика, мы отрываемся далеко вперед — и закрываются какие-то платформы», — сказал он в видеообращении.

Дудаев обратился к ЦБ с вопросом: «Если вы не способны обеспечить объективность и справедливость, зачем вы вообще начали это голосование?»

Он заверил, что чеченцы не выступают против символов и достопримечательностей других регионов. По его словам, в Сети «пытаются придать голосованию какой-то межнациональный окрас, привнести политическую составляющую».

После решения ЦБ об отмене голосования Дудаев написал в своем телеграм-канале: «Я поздравляю всех нас с победой! Необъективное голосование прекращено».