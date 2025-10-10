Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о розыгрыше десяти iPhone 17 среди интернет-пользователей, которые проголосуют за изображение Грозного-Сити на новой банкноте достоинством 500 рублей. О «масштабном конкурсе» и его условиях он написал в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, участники конкурса должны проголосовать за Грозный-Сити на сайте ЦБ РФ, причем с четырех онлайн-платформ — из соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», по электронной почте и с сайта госуслуг. Потом, чтобы претендовать на выигрыш одного из айфонов, в подтверждение надо выложить скриншоты с результатами своего голосования у себя в соцсетях, пометив их хэштегом #ГолосуюЗаЧечню.

Глава республики отметил, что всероссийское голосование за варианты дизайна оборотной стороны новой пятисотрублевой банкноты приближается к завершению, и «финальная борьба за заветное место между главными претендентами становится все жарче», причем «столица Чеченской республики уверенно движется в лидеры».

«Сегодня очень нужна поддержка каждого, кто любит город Грозный и Чеченскую Республику. <…> Всего несколько шагов отделяют каждого из вас от новенького телефона», — обратился Кадыров к своим подписчикам в Telegram.

По его словам, победитель розыгрыша, который стартует в полдень 11 октября, будет определен «рандомным способом». Также Кадыров призвал всех жителей Чечни «принять активное участие в голосовании» и выбрать Грозный-Сити в качестве дизайна новой банкноты.

Голосование на сайте Центробанка России стартовало 1 октября. Регулятор пояснил, что для купюры номиналом 500 рублей нового образца выбираются объекты в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). На лицевую сторону банкноты претендовали пятигорские достопримечательности — Академическая (Елизаветинская) галерея, беседка «Эолова арфа», горы Бештау и Машук.

В качестве изображения на оборотной стороне купюры можно было выбрать:

башенные комплексы Вовнушки и Эрзи (Ингушетия),

памятник Матери в Магасе (Ингушетия),

Национальную библиотеку (Чечня),

Грозный-Сити (Чечня),

Чиркейскую ГЭС (Дагестан),

Дербентскую крепость (Дагестан),

Художественный музей имени Махарбека Туганова (Северная Осетия),

скульптуру «Фатима, держащая солнце» (Северная Осетия),

Большой азимутальный телескоп (Карачаево-Черкесия),

горнолыжный курорт Домбай (Карачаево-Черкесия),

Картинную галерею (Карачаево-Черкесия),

Чегемские водопады (Кабардино-Балкария),

Эльбрус (КЧР/КБР).

На момент публикации этой новости за Эльбрус на сайте ЦБ РФ проголосовали почти 716 тысяч пользователей, а за Грозный-Сити — около 705 тысяч человек. Эти два варианта лидируют среди всех остальных с колоссальным отрывом: занимающая третье место Дербентская крепость набрала немногим более 108,5 тысячи голосов.