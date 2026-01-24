Россия в ближайшем будущем останется «постоянной, но управляемой угрозой» для восточных стран НАТО. Об этом говорится в обновленной стратегии национальной безопасности США, которую публикует Пентагон.

В тексте указано, что Россия «страдает от <…> ряда демографических и экономических трудностей», но «по-прежнему сохраняет значительные запасы военной и промышленной мощи». По версии военного ведомства США, Россия также демонстрирует «национальную решимость», необходимую для ведения затяжных боевых действий.

Пентагон напоминает, что у Москва обладает «крупнейшим в мире ядерным арсеналом», который продолжает модернизировать, а также наращивает подводный, космический и кибернетический потенциал. В Вашингтоне считают, что он якобы «может быть использован против территории США». В свете этого американское Министерство войны намерено «обеспечить готовность вооруженных сил США к защите от российской угрозы».

В то же время, по оценке Пентагона, европейские союзники по НАТО якобы превосходят Россию по «масштабам экономики, численности населения и <…> скрытой военной мощи».

«Москва не в том положении, чтобы претендовать на европейскую гегемонию. <…> К счастью, наши союзники по НАТО значительно сильнее России — даже близко не сравниться», — говорится в стратегии нацобороны США.

В стратегии нацбезопасности отмечается, что Пентагон продолжит играть «жизненно важную роль» в Североатлантическом альянсе, несмотря на потенциальное изменение в расстановке сил и деятельности США «на европейском театре военных действий». Однако первоочередное внимание будет уделяться защите американской территории и «сдерживанию Китая», говорится в документе.

Министерство войны США сосредоточится на таких задачах, как защита родины, сдерживание Китая «с помощью силы, а не конфронтации», повышение эффективности распределения бремени с союзниками и партнерами США, наращивание оборонно-промышленной базы США, перечисляется в документе.

Что касается конфликта на Украине, то ответственность за окончание боевых действий в первую очередь лежит на Европе, заявили в Пентагоне, напомнив, что такова позиция президента США Дональда Трампа.

«Поэтому обеспечение и поддержание мира потребует лидерства и приверженности со стороны наших союзников по НАТО», — указано в стратегии.

Иран, Китай, КНДР

США стремятся «к стабильному миру, справедливой торговле и уважительным отношениям с Китаем», утверждается в документе Пентагона. Согласно ему, КНР важно сдерживать «с позиции силы, а не конфронтации». Пентагон называет такой подход «дальновидным и реалистичным».

«Это не требует смены режима или какой-либо другой борьбы за существование. Скорее, возможен достойный мир на условиях, выгодных для американцев, но которые Китай также может принять и в которых он будет жить», — говорится в документе.

Упоминая Иран, Пентагон подчеркивает, что США не допустят появления у него ядерного оружия. После американских операций в республике иранский режим «слабее и уязвимее, чем когда-либо за последние десятилетия», считают военные США.

При этом иранские лидеры не исключают, что будут снова пытаться получить ядерное оружие, отказываясь при этом от участия в конструктивных переговорах, указывается в документе. Пентагон также предполагает, что они могут попытаться восстановить «разрушенную инфраструктуру и возможности».

«Иран <…> регулярно провоцируют региональные кризисы, которые не только угрожают жизни американских военнослужащих в регионе, но и мешают самому региону стремиться к мирному и процветающему будущему, которого явно хотят многие его лидеры и жители», — утверждает Министерство войны США.

Ведомство называет Израиль «образцовым союзником», с которым США может продвигать «общие интересы, опираясь на исторические усилия Трампа по обеспечению мира на Ближнем Востоке».

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Южная Корея, по мнению Пентагона, должна взять на себя ответственность за сдерживание КНДР «при критической, но более ограниченной поддержке США».

«У Южной Кореи есть мотивация сделать это, поскольку она сталкивается с прямой и явной угрозой со стороны Северной Кореи. Это изменение баланса ответственности соответствует интересам Америки в обновлении военной базы США на Корейском полуострове», — указано в документе.

Помимо этого, американское оборонное ведомство считает, что КНДР наращивает ядерную мощь и существует «явная и реальная угроза ядерного удара по американской территории».

Гренландия и Мексика

Согласно стратегии, США намерены обеспечивать безопасность своих границ и морских путей, а также защищать свое воздушное пространство с помощью программы «Золотой купол». Особое внимание будет уделено противодействию беспилотным воздушным угрозам, говорится в документе.

Также отмечается, что Вашингтон будет «активно и бесстрашно» защищать интересы Америки во всем Западном полушарии.

«Мы гарантируем военную и коммерческий доступ к ключевым территориям, особенно к Панамскому каналу, заливу Америки [Мексиканскому заливу] и Гренландии», — подчеркивается в стратегии нацбезопасности. Каким образом это будет сделано, не уточняется.

Модернизация ядерных сил США

США намерены модернизировать и адаптировать свои ядерные силы. В документе указано, что стране необходим «мощный, безопасный и эффективный ядреный арсенал, соответствующий общей национальной стратегии и стратегии обороны». При создании таких сил Вашингтон будет уделять особое внимание «сдерживанию и управлению эскалацией в условиях меняющегося глобального ядерного ландшафта».

«Соединенные Штаты никогда не должны и не будут оставаться уязвимыми для ядерного шантажа», — подчеркивает Пентагон.

Борьба с терроризмом и наркокартелями

Пентагон будет придерживаться «ресурсосберегающего подхода к противодействию исламским террористам», говорится в документе. В приоритете будут организации, которые «обладают возможностями и намерениями нанести удар по территории США».

Как отмечает Минобороны, за последние десятилетия американские военные «серьезно ослабили позиции исламских террористических организаций», но эти субъекты «продолжают адаптироваться и представлять реальную угрозу».

Приоритетом вооруженных сил США является защита территории своей страны, отмечается в стратегии нацбезопасности. В частности, особое противодействие американские военные будут оказывать наркотеррористам. Кроме того, Пентагон планирует развить способности партнеров в «уничтожении наркотеррористических организаций по всей Америке и поддерживать их деятельность».

«Но если наши партнеры не смогут или не захотят внести свой вклад, тогда мы будем готовы действовать решительно самостоятельно», — говорится в стратегии.

Пентагон напоминает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро думал, что можно «безнаказанно травить американцев». «Операция “Абсолютная решимость” убедила его в обратном — и всем наркотеррористам следует принять это к сведению», — подчеркивает Пентагон.