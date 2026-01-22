Европа обсуждает способы укрепления собственного ядерного потенциала, включая разработку собственного оружия из-за «российской угрозы», так как ей все сложнее рассчитывать на США в связи с их притязаниями на Гренландию. Об этом пишет NBC News со ссылкой на шесть высокопоставленных европейских чиновников.

Европейские лидеры пока обсуждают, стоит ли им полагаться только на ядерные арсеналы Франции и Великобритании или же начать разработку собственного атомного оружия в связи с «российской угрозой», заявили трое из них. Обсуждения усилились в последние недели в связи с требованиями президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

На текущий момент единственной страной Евросоюза, у которой есть ядерное оружие, является Франция (Великобритания вышла из ЕС в 2020 году). В феврале, как уточняют источники NBC News, французский лидер Эммануэль Макрон выступит с речью, где будет говориться о ядерной политике Парижа.

По словам одного из собеседников, сейчас очень активно идут обсуждения о том, как защитить Европу с помощью «ядерного зонтика» — с участием США или без них. Другой источник заявил, что дискуссии среди европейских лидеров, в которых обсуждаются способы «защиты от России» с ее ядерным арсеналом, но без США, оказались «интенсивными и продуктивными».

NBC News отмечает, что такого рода обсуждения свидетельствуют о высокой тревоге среди европейских союзников Вашингтона из-за враждебной позиции Трампа, а также «растущей угрозой со стороны России». Кроме того, это может привести к тому, что Европа вместо сокращения ядерного арсенала начнет его пополнять, говорится в статье.

По словам трех европейских чиновников, Европа изучает различные варианты. Среди них — модернизация ядерного оружия Франции, передислокация французских ядерных бомбардировщиков за пределы республики, усиление французских и других европейских вооруженных сил на восточном фланге НАТО.

Еще один обсуждаемый вариант — предоставить европейским странам, у которых нет ядерного оружия, технические возможности для его создания. Для этого потребуется начать производить высокообогащенный уран, а это приведет к нарушению Договора о нераспространении ядерного оружия, пишет NBC News.

Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп «сделал для НАТО больше, чем кто-либо», и его давление на членов альянса увеличить расходы на оборону «помогает Европе взять на себя большую ответственность за собственную защиту». По ее словам, США — единственный партнер НАТО, способный защитить Гренландию, и президент продвигает интересы НАТО, добиваясь этого.

У США, по разным данным, около 3700 ядерных боеголовок, у Франции — около 290, а у Великобритании — примерно 225.

Бывший высокопоставленный американский чиновник в разговоре с NBC News назвал идею о том, что Франция и Великобритания могут сами сдерживать Россию, «смехотворной». По его словам, их ядерные запасы «жалкие», поскольку они несколько десятилетий их не модернизировали, полагаясь на США.

Схожее мнение выражают и некоторые европейские чиновники, которые скептически относятся к тому, что Франция может заменить США с их огромным запасом ядерных боеголовок, уточняет NBC News.

Кроме того, собеседники издания считают, что в зависимости от результатов выборов в 2027 году Париж может изменить свою ядерную политику. NBC News напоминает, что лидер ультраправых Марин Ле Пен заявляла, что французский ядерный арсенал должен использоваться только для Франции.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила NBC News, что вопрос ядерного сдерживания может быть решен в рамках НАТО. Пока Европа очень зависит от США, и это также в интересах Америки сохранять этот зонтик и активно участвовать в НАТО, отметила она. В июле Франция и Великобритания объявили о соглашении по ядерному сотрудничеству, названном «Норвудской декларацией», но его детали практически неизвестны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в марте, что его страна «серьезно обсуждает» с французскими официальными лицами возможность попасть под защиту ядерного оружия республики. Канцлер Германии Фридрих Мерц еще до вступления в должность говорил в прошлом году, что открыт для идеи предоставления Францией ядерного зонтика для Германии — предложение, которое предыдущие германские правительства отвергали.

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вел сообщил NBC News, что Нидерланды «не полностью закрыты» для идеи предоставления Францией ядерного сдерживания для европейских стран. Другие европейские правительства, включая Германию, выразили общую заинтересованность в том, чтобы Франция играла большую роль, но пока не обозначили определенной позиции.

Британский чиновник отказался комментировать обсуждения ядерного оружия среди европейских стран, заявив лишь, что позиция страны находится в постоянном пересмотре и реагирует на развивающиеся угрозы. В отличие от Франции, Великобритания сильно зависит от военной помощи США в отношении ядерных ракет и другой поддержки своего арсенала.