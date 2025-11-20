Глава аэрокосмической корпорации Airbus Рене Оберманн призвал Европу внедрить общую программу по размещению тактического ядерного оружия в ответ на угрозу, которую, по его словам, несут российские ракеты «Искандер» в Калининграде и Беларуси. Такое заявление он сделал на Берлинской конференции по безопасности, передает Reuters.

Как выразился Оберманн, «Искандеры» размещены «прямо перед нашими дверями» и они они могут быть оснащены тактическими ядерными боеголовками. «Похоже, это наша ахиллесова пята», — сказал он.

«Германия, Франция, Великобритания и другие европейские государства должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, включая, в первую очередь, тактический уровень. Я думаю, это стало бы весомым признаком сдерживания», — заявил Оберманн.

Он указал, что Европа в плане ядерного сдерживания находится в опасном отрыве ниже стратегического порога от потенциала России, пишет Politico. Оберманн предупредил, что страны континента рискуют недооценить уровень своей безопасности, если сосредоточатся только на стратегических силах, игнорируя «обширный тактический арсенал» РФ.

Издание отмечает, что своим призывом к размещению тактических вооружений Оберманн «нарушил одно из главных табу в сфере обороны» на континенте. Как поясняет Politico, европейские лидеры «традиционно избегают» в публичных дискуссиях тему ядерных возможностей на тактическом уровне. Теперь же это может вызвать дебаты в столицах, заключает издание.

Тактическое ядерное оружие имеет меньшую взрывную мощность, обычно от 1 до 50 килотонн, и предназначено для применения непосредственно на поле боя. Стратегическое оружие имеет мощность свыше 100 килотонн и предназначено для уничтожения городов. Тактическое оружие ни разу в истории не применялось в военных конфликтах. Бомбы, относящиеся к стратегическому уровню, США сбросили в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки. При этом их мощность на тот момент была ниже, чем мощность некоторых современных тактических боеголовок.

В Европе на данный момент нет единой доктрины сдерживания или реагирования на возможный ограниченный удар. Собственные ядерные вооружения есть у Великобритании и Франции, но ни одна из их боеголовок не относится к тактическому уровню. Кроме того, Германия участвует в миссии НАТО по совместному использованию ядерного оружия, однако не имеет своего.

О необходимости устранить этот пробел в сфере тактических вооружений в Европе Оберманн также говорил на конференции «Глобальный диалог» в Берлине 25 октября.

«Нам необходимо сейчас же, совместно с нашими французскими и британскими партнерами, быстро рассмотреть, как мы можем увеличить наши возможности в области ядерного сдерживания и ликвидировать разрыв в возможностях тактического ядерного оружия», — цитировал его Bloomberg.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В ней среди прочего прописано, что Москва будет рассматривать агрессию со стороны любого государства военного блока как агрессию всего блока. Также если неядерное государство осуществит агрессию с участием или при поддержке ядерной державы, то это будет также рассматриваться как совместное нападение.

Среди условий, в которых Россия может применить ядерное оружие, названо следующее: агрессия против России или Беларуси с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности.

В мае 2025 года Путин, отвечая на вопрос, почему Россия не «шарахнула в ответ» на различные провокации и удары «ракетами НАТО», сказал, что необходимости применять ядерное оружие не было и что у страны «достаточно сил и средств» для завершения военной операции на Украине с нужным результатом.

Ранее российский лидер отмечал, что групповое применение ракет, подобных новейшему «Орешнику», сопоставимо с ударом ядерным оружием.