У России есть готовность провести полномасштабные ядерные испытания, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал поручение президента Владимира Путина оценить целесообразность их проведения.

В ходе совещания Путина с членами Совбеза 5 ноября министр обороны Андрей Белоусов предложил главе государства немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля из-за действий и заявлений США. Президент в свою очередь поручил Минобороны и другим ведомствам внести предложения о «возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия».

«Готовность провести полномасштабные ядерные испытания у нас имеется. Надо будет — мы проведем, если это будет необходимо для укрепления обороноспособности нашей страны. Чтобы понимала особенно европейская эта вся компания, которая не верит, что мы можем ответить ядерным ударом», — сказал Колесник.

По словам депутата, российская сторона проанализирует ядерные испытания, которые проводят США, и примет решение о целесообразности проведения учений на своей территории. «Мы будем смотреть, как это проводится, с какими целями, какая постановка задачи будет и так далее», — отметил Колесник.

Он напомнил, что в России недавно провели учения с применением новейшего вооружения.

«Они посмотрели, что такое „Посейдон“, „Ярс“. Они могут нанести такой непоправимый ущерб, что отвечать уже нам будет некому. Об этом должен знать весь народ, чтобы сохранить себя», — подчеркнул депутат.

Колесник процитировал слова Путина: «если драка неизбежна, бей первым». Он также допустил, что может начаться противостояние, в котором «никаких победителей не будет».

«Я поспорю с Эйнштейном, он же говорил в свое время: „Не знаю, какая будет Третья мировая война, но Четвертая будет палками и стрелами, луками“. Я думаю, что никакой Четвертой мировой войны уже не будет. Я думаю, что и земного шара не будет. Он будет непригоден для проживания», — сказал парламентарий.

Американский президент Дональд Трамп «крутится в разные стороны — то туда, то сюда», но у него «есть здравый смысл, в отличие от европейских политиков», считает Колесник. Лидеров Евросоюза он назвал главными «подстрекателями».

«Европа очень плотно застроена. Понятно, о чем речь, что пострадает. Колоссальное количество людей сразу превратится в радиоактивный пепел. Видимо, они этого добиваются. Видимо, они считают себя огнеупорными. <…> Страх потеряли, надо им вернуть его», — заявил депутат.

Сейчас нарастает напряженность вокруг Калининградской области, поскольку НАТО «пытается ее блокировать», отметил Колесник.

«Но если они ее блокируют, то в соответствии с военной доктриной блокировка любого субъекта Российской Федерации — это война. Хочется сказать, а зачем нам Европа без Калининградской области? Так это я перефразирую президента. У нас тут есть, чем ответить. Тоже камнями не будем бросаться, а есть, чем. И головы у наших ракет правильные», — сказал собеседник RTVI.

В этом случае «Европа заодно посмотрит, что такое ядерная война, особенно исходя из той плотной застройки», добавил Колесник.