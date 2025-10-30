Заявления президента США Дональда Трампа о том, что у них самый большой ядерный арсенал в мире, может говорить о том, что Вашингтон обманывал Москву. Об этом, как передает корреспондент RTVI, заявил глава комитета Госдумы Андрей Картаполов. При этом он уточнил, что российская армия благодаря ее «эксклюзивному» оружию является самой сильной в мире.

Трамп ранее заявил, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия, добавив, что у США самый большой ядерный арсенал в мире. По его словам, Россия занимает по этому показателю второе место, а Китай — третье. Все три страны подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Пекин и Вашингтон, в отличие от Москвы, не ратифицировали его. Позднее Россия отозвала ратификацию. Несмотря на это, страны-подписанты обязаны соблюдать положения договора, так как никто из них официально его не денонсировал.

Картаполов напомнил, что согласно договору, у стран должно быть определенное количество боеприпасов и носителей — «700 носителей, 1500 боезарядов».

«Если Трамп так говорит, то это значит, что они [США] тогда нас обманывали все это время, если у них больше [арсенал]. Значит, тогда то, что мы разрабатываем новые виды вооружения, мы делаем абсолютно правильно, потому что они нас просто дурачили», — заявил депутат.

Парламентарий отметил, что мир отреагировал по-разному на заявления Трампа. Картаполов не исключил, что республиканец отдал свое поручение после того, как президент России Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона», которые «ядерными не являются».

«Видимо, не разобрался. Самое главное, чтобы все понимали: наличие вот таких видов вооружения делает нас абсолютно эксклюзивными и сильнее всех в мире. <…> Можно с абсолютной уверенностью сказать, что уровень современности наших средств ядерного сдерживания превышает 90%. Американцам об этом только мечтать. А если мы к этому добавим еще новые виды [вооружения], тот же самый “Буревестник”, тот же самый “Посейдон”, то это ставит американцев совсем-совсем в невыгодное положение», — подчеркнул депутат.

Картаполов уточнил, что России всегда есть чем ответить на любые угрозы. А что касается условий Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, то сейчас Москва добровольно выполняет эти обязательства, добавил он.

«Но если партнеры их нарушат… Что ж, и мы сделаем аналогичные шаги», — заверил он.