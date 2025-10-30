Слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он поручил Минобороны США немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия, говорят об его испуге. Таким мнением в беседе с RTVI поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он также призвал провести ядерные испытания в России.

О заявлении Трампа

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. Позднее, во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, республиканец отметил, что у США самый большой ядерный арсенал в мире.

«Мы не проводим испытания. <…> Но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали», — объяснил Трамп свое решение, добавив, что у Соединенных Штатов есть подходящие полигоны.

На вопрос, почему он объявил о таком решении, американский лидер ответил лишь «спасибо, спасибо».

Свое заявление Трамп сделал вскоре после того, как российский президент Владимир Путин объявил об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Также президент России заявлял, что 28 октября прошли испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

США подписали, но не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, приняв, как и СССР, в 1990 году односторонний мораторий на испытание ядерного оружия.

Россия подписала договор в 1996-м, а ратифицировала несколько лет спустя. В 2023-м Москва отозвала свою ратификацию из-за позиции Вашингтона. Официально ни Россия, ни США о проведении ядерных испытаний не сообщали.

«Считаются только с сильными»

Колесник, комментируя RTVI слова американского президента, предположил, что они говорят «о том, что он был напуган».

«Своими заявлениями о ядерных испытаниях он напугал всю Америку, инсульты, инфаркты случались. Они-то слабонервные, а нас ничем не прошибешь. Наша страна всю историю воюет, отбивается от врагов и делает это крайне успешно», — подчеркнул парламентарий.

Депутат отметил, что Трамп действует противоречиво и сбивчиво — например, назвал лидера КНР Си Цзиньпина другом после того, как «понавтыкал [Китаю] каких-то совершенно несуразных санкций». По его мнению, глава Белого дома понял, что Пекин «напугать пошлинами не удалось».

«Понятно, что политик должен делать заявления. Но слишком уж он перебирает, швыряет его, как корабль», — отметил Колесник.

Собеседник RTVI уточнил, что в этой ситуации Трамп «должен как-то угомонить себя, в том числе и в своих жестах, и постараться договориться с нашей ядерной державой о той самой политике ядерного сдерживания».